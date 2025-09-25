مراد ردًا على قاليباف: إيران تحوّل لبنان إلى ساحة تصفية مصالح

Advertisement

أصدر "الاتحاد السرياني العالمي"، إبراهيم مراد، بياناً رد فيه على تصريحات رئيس محمد باقر قاليباف التي ألمحت إلى إمكانية تزويد " " بصواريخ إضافية، معتبرًا أن هذه التصريحات تشكل اعترافاً رسمياً بسياسة التجنيد والتسليح التي تنتهجها عبر أدوات مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني دولي أو وطني، وتحول إلى ساحة لتصفية مصالح إقليمية.وأشار البيان إلى أن استمرار دعم لميليشيات مسلحة إرهابية يضع المنطقة على شفير تصعيد دائم ويقوض فرص الحلول السياسية، ويستدعي من موقفاً حازماً لمنع مزيد من الانزلاق نحو العنف. وأضاف مراد أن محاولات طهران لتوسيع نفوذها انتهاك صارخ لسيادة الدول وتشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين.وطالب البيان المجتمع الدولي بـاتخاذ إجراءات عملية وفورية، مؤكدًا أن أي تهاون سيشجع مزيداً من التدخلات المدمرة التي تدفع شعوب المنطقة ثمنها. واعتبر مراد أن إنهاء ظاهرة التدخلات المشبوهة يتطلب موقفاً دولياً متكاملاً يقطع مصادر الدعم العسكري والمالي لهذا النهج.وأوضح مراد أن الحل الحقيقي لأمن واستقرار المنطقة يمر عبر ضرورة إنهاء حكم منظومة ولاية الفقيه، مؤكداً أن القوى لن تقبل بوصاية أو تحكم بأي شكل، وأن حزب الاتحاد السرياني العالمي سيسير في تحركاته الدبلوماسية والسياسية لحشد الدعم الدولي لوقف تحكم إيران بقرار المنطقة وتأمين مستقبل آمن لشعوبها.