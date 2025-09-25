لجنة الأشغال العامة والنقل تبحث استيراد النفط للقطاع الخاص والكهرباء

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

عقدت والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب سجيع ، بحضور الأعضاء وممثلين عن الجهات المعنية.وقال عطية بعد الجلسة: "ناقشنا اليوم موضوع استيراد أو الفيول أويل للقطاع الخاص ولمؤسسة ، بعد ما حصل الأسبوع الماضي بموضوع هروب الباخرة من مرفأ ، وهو أمر جديد وغريب، وهنأنا على ما قام به".وأشار إلى أن اللجنة فتحت ملف استيراد المشتقات النفطية في ظل ارتفاع الأسعار الفاحشة، مؤكداً أن خمسة ملايين دولار تخرج من ثمنًا لمواد نفطية، رغم توافر الخزانات والبنية القانونية اللازمة، لكنها معطلة بحجة الصيانة.وأضاف عطية أن الآلة المخصصة لتشغيل المنشآت لم تُستورد حتى اليوم، وأن هناك فوارق كبيرة في العملة، مشدداً على أن الوضع غير مقبول وأن اللجنة ستتابع الملف في جلستها المقبلة.