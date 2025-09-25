27
لبنان
لجنة الأشغال العامة والنقل تبحث استيراد النفط للقطاع الخاص والكهرباء
Lebanon 24
25-09-2025
|
08:23
A-
A+
عقدت
لجنة الأشغال العامة والنقل
والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب سجيع
عطية
، بحضور الأعضاء وممثلين عن الجهات المعنية.
وقال عطية بعد الجلسة: "ناقشنا اليوم موضوع استيراد
النفط
أو الفيول أويل للقطاع الخاص ولمؤسسة
كهرباء لبنان
، بعد ما حصل الأسبوع الماضي بموضوع هروب الباخرة من مرفأ
الزهراني
، وهو أمر جديد وغريب، وهنأنا
الجيش اللبناني
على ما قام به".
وأشار إلى أن اللجنة فتحت ملف استيراد المشتقات النفطية في ظل ارتفاع الأسعار الفاحشة، مؤكداً أن خمسة ملايين دولار تخرج من
لبنان
ثمنًا لمواد نفطية، رغم توافر الخزانات والبنية القانونية اللازمة، لكنها معطلة بحجة الصيانة.
وأضاف عطية أن الآلة المخصصة لتشغيل المنشآت لم تُستورد حتى اليوم، وأن هناك فوارق كبيرة في العملة، مشدداً على أن الوضع غير مقبول وأن اللجنة ستتابع الملف في جلستها المقبلة.
(الوكالة الوطنية)
