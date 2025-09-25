Advertisement

لبنان

بيان يهم الرعايا السوريين والفلسطينيين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
25-09-2025 | 08:37
اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان "تمديد العمل بتسوية أوضاع  الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا للمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون إستيفاء رسوم  ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم شرط عدم وجود مانع عدلي وذلك لغاية 31-12-2025 ضمناً".
