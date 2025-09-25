لإنارة شوارع جونية.. هذا ما قررته البلدية

Advertisement

عُقد اجتماع في بلدية ضمّ وأصحاب المولدات في نطاق المدينة لبحث خطة إنارة جميع الشوارع. وقدّمت الأطراف مقترحاتها، فيما عرضت البلدية آلية شراء الكهرباء من أصحاب المولدات الذين تعهّدوا بتأمين الدعم اللازم.وأعلن أنّ رئيس البلدية فيصل تبرّع على نفقته الخاصة بـ3000 لمبة LED لتركيبها تدريجيًا في شوارع جونية.