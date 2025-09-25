Advertisement

لبنان

لإنارة شوارع جونية.. هذا ما قررته البلدية

Lebanon 24
25-09-2025 | 08:38
عُقد اجتماع في بلدية جونية ضمّ لجنة الطاقة وأصحاب المولدات في نطاق المدينة لبحث خطة إنارة جميع الشوارع. وقدّمت الأطراف مقترحاتها، فيما عرضت البلدية آلية شراء الكهرباء من أصحاب المولدات الذين تعهّدوا بتأمين الدعم اللازم. 
وأعلن المجلس البلدي أنّ رئيس البلدية فيصل فرام تبرّع على نفقته الخاصة بـ3000 لمبة LED لتركيبها تدريجيًا في شوارع جونية.
