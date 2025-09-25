في سيدني.. قداس لشهداء المقاومة اللبنانية بدعوة من "القوات اللبنانية"

Advertisement

بدعوة من في سيدني- ، أقيم قداس خاص لشهداء " " في – بانشبول، سيدني، بعنوان "نجرؤ ليبقى ".شارك في الذبيحة الإلهية لفيف من الكهنة، في حضور راهبات العائلة المقدسة، أهالي ، رؤساء وممثلي الأحزاب اللبنانية، روابط وجمعيات، ، رجال أعمال ومؤسسات، إضافة إلى حشد من القواتيين والمناصرين.استهل القداس بدخول مميز لشبيبة وهم يحملون الأعلام والبخور والشموع.وألقى الأب وسيم كلاكش عظة تناول فيها معاني الشهادة والتضحية في سبيل الوطن والإيمان، مؤكدا"أن دماء الشهداء تبقى علامة رجاء وتجذر وانتماء".وفي ختام القداس، شكر منسق أوستراليا طوني عبيد ورئيس مركز سيدني لوي فارس الأب كلاكش والآباء المشاركين، ودعوا الحضور إلى صالون الكنيسة للقاء أهالي الشهداء والرفاق والمناصرين في هذه المناسبة.