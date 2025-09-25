Advertisement

لبنان

في سيدني.. قداس لشهداء المقاومة اللبنانية بدعوة من "القوات اللبنانية"

Lebanon 24
25-09-2025 | 08:47
Doc-P-1421415-638944121804486911.png
Doc-P-1421415-638944121804486911.png photos 0
بدعوة من حزب القوات اللبنانية في سيدني- أستراليا، أقيم قداس خاص لشهداء "المقاومة اللبنانية" في كنيسة مار شربل – بانشبول، سيدني، بعنوان "نجرؤ ليبقى لبنان".
شارك في الذبيحة الإلهية لفيف من الكهنة، في حضور راهبات العائلة المقدسة، أهالي الشهداء، رؤساء وممثلي الأحزاب اللبنانية، روابط وجمعيات، وسائل الإعلام، رجال أعمال ومؤسسات، إضافة إلى حشد من القواتيين والمناصرين.

استهل القداس بدخول مميز لشبيبة القوات اللبنانية وهم يحملون الأعلام والبخور والشموع.

وألقى الأب وسيم كلاكش عظة تناول فيها معاني الشهادة والتضحية في سبيل الوطن والإيمان، مؤكدا"أن دماء الشهداء تبقى علامة رجاء وتجذر وانتماء".

وفي ختام القداس، شكر منسق أوستراليا طوني عبيد ورئيس مركز سيدني لوي فارس الأب كلاكش والآباء المشاركين، ودعوا الحضور إلى صالون الكنيسة للقاء أهالي الشهداء والرفاق والمناصرين في هذه المناسبة.
