وفد من "الخزانة الأميركية" التقى وزير الداخلية

Advertisement

استقبل والبلديات وفداً من الأميركية، يرافقه السفارة الأميركية في كيث هانيغان.كما التقى ايضاً النائب ، ثم النائب ، وتم التداول مع كل منهما في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية وإدارية.