لبنان

وفد من "الخزانة الأميركية" التقى وزير الداخلية

Lebanon 24
25-09-2025 | 08:50
 استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وفداً من وزارة الخزانة الأميركية، يرافقه القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيث هانيغان.
كما التقى ايضاً النائب وائل أبو فاعور، ثم النائب فادي كرم، وتم التداول مع كل منهما في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية وإدارية.
