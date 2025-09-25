في كفردبيان.. تصليح وتزفيت الطريق العام

27
لبنان
بالتعاون مع
وزارة الأشغال العامة والنقل
، ومؤسسة
رشيد الخازن
للتعهدات، تقوم بلدية كفردبيان بتزفيت الطرقات وصيانتها، وبهذه المناسبة أصدرت البلدية بيانًا أعلنت فيه عن: "انطلاق المرحلة الأولى من أعمال صيانة وتزفيت الطريق العام في البلدة، تمهيدًا لفصل الشتاء وموسم التزلج المرتقب. وتتم الأعمال بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل ومؤسسة رشيد
الخازن
للتعهدات".
وقد شكرت البلدية الأهالي والزوار على "تفهّمهم وتعاونهم خلال فترة تنفيذ الأشغال"، مؤكدة أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز البنية التحتية وخدمة الحركة السياحية والإنمائية في المنطقة".
