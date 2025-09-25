"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)

View this post on Instagram
وكان مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، وصل إلى الروشة للمشاركة في إحياء الذكرى، حيث قال: "أتينا كي نضيء الصخرة".
مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا من أمام صخرة الروشة: "جايين نضوييها" pic.twitter.com/ikHCbB1FYQ
تدافع بين الجيش ومناصري الحزب أمام صخرة الروشة#lebanon24 pic.twitter.com/7K3w5NekUJ
علم يحمل صورة نصرالله يرفرف على صخرة الروشة pic.twitter.com/R2vsLtvY48
مشاهد من أمام صخرة الروشة#lebanon24 pic.twitter.com/I9wSiFJrmo
جرحى في صفوف المشاركين في الروشة جراء التدافع pic.twitter.com/IBpE0IOg4D
