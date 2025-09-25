"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)

لم يلتزم " " بالتعميم الذي أصدره رئيس الحكومة نواف سلام وأضاء صخرة الروشة بصورة أمينيه العامين السابقين السيدين وهاشم صفي الدين وسط حشد من مناصريه، الذين تجمّعوا قبالة الصخرة رافعين أعلام "الحزب" وشعارات من وحي المناسبة، فيما جاب عدد من الزوارق الشاطئ المحاذي للصخرة.

كذلك، أضاء "الحزب" الصخرة" بصورة تجمع والرئيس والرئيس .

كما أضاء "الحزب" صخرة الروشة بصورة تجمع نصرالله برئيس مجلس النواب والرئيس سعد ، وأخرى تجمع نصرالله ببرّي.

وأيضاً، تخلّل المناسبة إضاءة الصخرة بصورة اللبنانيّ.





ولم تخلُ الفعالية من بعض المناوشات بين الحشود وعناصر الجيش، التي حاولت تأمين سلامة المشاركين والحفاظ على الاستقرار والحؤول دون حصول أي مظاهر قد تؤدي إلى ردات فعل مضادة.

A post shared by Lebanon 24 (@lebanon24.news)





وكان مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، وصل إلى الروشة للمشاركة في إحياء الذكرى، حيث قال: "أتينا كي نضيء الصخرة".

مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا من أمام صخرة الروشة: "جايين نضوييها" pic.twitter.com/ikHCbB1FYQ — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 25, 2025

تدافع بين الجيش ومناصري الحزب أمام صخرة الروشة#lebanon24 pic.twitter.com/7K3w5NekUJ — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 25, 2025

كما رُفِعت أعلام "حزب الله" وصورة نصرالله على صخرة الروشة.