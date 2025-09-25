لقاءات منسى.. بحث في الأوضاع الراهنة

استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة اليوم الخميس رئيس المهندس ميشال متّى، والقنصل ووفد مرافق.

خلال اللقاء جرى البحث في الأوضاع العامة والشؤون ذات الاهتمام المشترك.



و استقبل منسى أيضًا رئيس بلدية على رأس وفد من البلدية، وتم البحث في أوضاع إنمائية تخص المنطقة.

كما التقى الوزير السابق ، وتم التطرق إلى آخر المستجدات السياسية والأمنية.