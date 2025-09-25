Advertisement

لبنان

لقاءات منسى.. بحث في الأوضاع الراهنة

Lebanon 24
25-09-2025 | 09:39
Doc-P-1421435-638944151472802230.png
Doc-P-1421435-638944151472802230.png photos 0
 استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم الخميس رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متّى، والقنصل سيرج عيد ووفد مرافق.
خلال اللقاء جرى البحث في الأوضاع العامة والشؤون ذات الاهتمام المشترك.

و استقبل منسى أيضًا رئيس بلدية ذوق مصبح إيلي صابر على رأس وفد من البلدية، وتم البحث في أوضاع إنمائية تخص المنطقة.
كما التقى الوزير السابق طلال المرعبي، وتم التطرق إلى آخر المستجدات السياسية والأمنية.
