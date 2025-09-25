Advertisement

لبنان

"الوفاء للمقاومة": تبرئة هذين المتهمين تجاوز خطير!

Lebanon 24
25-09-2025 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1421439-638944154391366773.png
Doc-P-1421439-638944154391366773.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد عضوا كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائبان حسين الحاج حسن وحسن عز الدين، مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، تناولوا خلاله قرار محكمة التمييز العسكرية بتبرئة محيي الدين حسنة وهادي عواد، بعد أن سبق أن أدانتهما المحكمة العسكرية الدائمة.
Advertisement

استهل النائب عز الدين المؤتمر مشيراً إلى أن "تبرئة عملاء للاحتلال والإفراج عنهم يعتبر إخلالاً سياسياً وقانونياً"، مؤكداً أن الكتلة ستتابع الملف قضائياً وعبر مجلس النواب لضمان تصويب المسار القضائي وحماية استقلالية القضاء. ودعا وزير العدل إلى توضيح طبيعة الضغوط التي قد تكون مورست على القضاء أو السياسيين لاتخاذ هذا القرار.

من جانبه، تساءل النائب الحاج حسن عن مدى توافق هذه الأحكام مع مبدأ السيادة واستقلال السلطة القضائية، مشدداً على أن كتلة "الوفاء للمقاومة" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفاه بـ"التجاوز الخطير"، وستستخدم كافة الوسائل المتاحة للدفاع عن استقلال القضاء ومحاسبة المتهاونين في الملفات التي تمس الأمن الوطني.
مواضيع ذات صلة
"الوفاء للمقاومة" دعت الحكومة لـ"تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه"
lebanon 24
25/09/2025 21:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
كتلة "الوفاء للمقاومة" دعت الحكومة الى تطبيق ما التزمت به في بيانها الوزاري
lebanon 24
25/09/2025 21:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد: المس بالمقدسات تجاوز خطير للقيم الدينية والوطنية
lebanon 24
25/09/2025 21:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الوفاء للمقاومة: ترخيص ستارلينك مريب وغير شرعي
lebanon 24
25/09/2025 21:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24

المحكمة العسكرية الدائمة

المحكمة العسكرية

النائب الحاج حسن

السلطة القضائية

محكمة التمييز

حسن عز الدين

محيي الدين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-09-25
13:35 | 2025-09-25
13:22 | 2025-09-25
13:15 | 2025-09-25
13:09 | 2025-09-25
13:03 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24