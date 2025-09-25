"الوفاء للمقاومة": تبرئة هذين المتهمين تجاوز خطير!

Advertisement

عقد عضوا كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائبان وحسن ، مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، تناولوا خلاله قرار العسكرية بتبرئة حسنة وهادي ، بعد أن سبق أن أدانتهما .استهل النائب عز الدين المؤتمر مشيراً إلى أن "تبرئة عملاء للاحتلال والإفراج عنهم يعتبر إخلالاً سياسياً وقانونياً"، مؤكداً أن الكتلة ستتابع الملف قضائياً وعبر مجلس النواب لضمان تصويب المسار القضائي وحماية استقلالية . ودعا وزير العدل إلى توضيح طبيعة الضغوط التي قد تكون مورست على القضاء أو السياسيين لاتخاذ هذا القرار.من جانبه، تساءل عن مدى توافق هذه الأحكام مع مبدأ السيادة واستقلال ، مشدداً على أن كتلة "الوفاء للمقاومة" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفاه بـ"التجاوز الخطير"، وستستخدم كافة الوسائل المتاحة للدفاع عن استقلال القضاء ومحاسبة المتهاونين في الملفات التي تمس الأمن الوطني.