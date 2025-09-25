جهاد الصمد.. متابعة قضايا التنمية في الضنية والمنية

Advertisement

استقبلت محافظ بالإنابة رئيس والداخلية والبلديات النائب ، وعرضا خلال اللقاء عدداً من المواضيع والقضايا الإنمائية والاقتصادية التي تهم أبناء والمنية.وتصدرت الملفات المطروحة تحسين البنى التحتية في المنطقة، تفعيل المشاريع الإنمائية، دعم المواطنين اجتماعياً وصحياً واقتصادياً وزراعياً، إلى جانب معالجة مشاكل ورسوم البلديات وتفعيل الجباية فيها لضمان قيام البلديات بواجبها تجاه السكان.وأكد النائب أن الضنية والمنية تعانيان من الحرمان المزمن، وأن أبناء المنطقة يتطلعون إلى دور فاعل من الدولة لتأمين الخدمات الأساسية وخلق فرص عمل تحد من البطالة والنزوح الداخلي للشباب. وشدد على ضرورة التعاون الوثيق بين والبلديات والنواب لإيجاد حلول عملية تحد من الإهمال المزمن وتضمن تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.بدورها، شددت الرافعي على حرصها على متابعة هذه الملفات مع الوزارات المعنية، مؤكدة أن العمل الإداري لا يكتمل إلا بتضافر الجهود والتنسيق مع ممثلي المناطق. وأكدت أنها ستبذل كل ما في وسعها للمساهمة في رفع الغبن عن الضنية والمنية وتعزيز حضور الدولة في مختلف الميادين