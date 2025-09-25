Advertisement

لبنان

جهاد الصمد.. متابعة قضايا التنمية في الضنية والمنية

Lebanon 24
25-09-2025 | 09:53
استقبلت  محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، وعرضا خلال اللقاء عدداً من المواضيع والقضايا الإنمائية والاقتصادية التي تهم أبناء الضنية والمنية.
وتصدرت الملفات المطروحة تحسين البنى التحتية في المنطقة، تفعيل المشاريع الإنمائية، دعم المواطنين اجتماعياً وصحياً واقتصادياً وزراعياً، إلى جانب معالجة مشاكل ورسوم البلديات وتفعيل الجباية فيها لضمان قيام البلديات بواجبها تجاه السكان.

وأكد النائب الصمد أن الضنية والمنية تعانيان من الحرمان المزمن، وأن أبناء المنطقة يتطلعون إلى دور فاعل من الدولة لتأمين الخدمات الأساسية وخلق فرص عمل تحد من البطالة والنزوح الداخلي للشباب. وشدد على ضرورة التعاون الوثيق بين الإدارات الرسمية والبلديات والنواب لإيجاد حلول عملية تحد من الإهمال المزمن وتضمن تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

بدورها، شددت الرافعي على حرصها على متابعة هذه الملفات مع الوزارات المعنية، مؤكدة أن العمل الإداري لا يكتمل إلا بتضافر الجهود والتنسيق مع ممثلي المناطق. وأكدت أنها ستبذل كل ما في وسعها للمساهمة في رفع الغبن عن الضنية والمنية وتعزيز حضور الدولة في مختلف الميادين
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24