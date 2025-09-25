Advertisement

لبنان

وديع الخازن يهنئ أمن الدولة في الذكرى الأربعين لتأسيس المؤسسة

Lebanon 24
25-09-2025 | 10:24
A-
A+
Doc-P-1421459-638944182746366870.jpg
Doc-P-1421459-638944182746366870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توجه الوزير السابق وديع الخازن بتهنئة حارة بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس المديرية العامة لأمن الدولة، معرباً عن تقديره لجهود قيادتها وكوادرها المنتشرين في مختلف المحافظات اللبنانية.
Advertisement

وأشار الخازن إلى المبادرات التوعوية التي قامت بها المديرية، مثل إقامة الحواجز التوعوية وتوزيع المنشورات الإرشادية، مشدداً على حرصها الدائم على تعزيز الوعي الأمني لدى المواطنين وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي خطر أو فساد.

وختم بالقول: "كل التقدير والاعتزاز لأبطال أمن الدولة في عيدهم الأربعين، مع تمنياتنا لهم بدوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم النبيلة، بما يخدم أمن لبنان واستقراره".
مواضيع ذات صلة
الأمن العام يهنئ أمن الدولة في 40 تأسيس المديرية
lebanon 24
25/09/2025 21:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن الدولة.. حواجز وتوزيع منشورات توعوية بمناسة عيد التأسيس الأربعين
lebanon 24
25/09/2025 21:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرية أمن الدولة بذكرى 4 آب: سنبقى ملتزمين بحماية الوطن
lebanon 24
25/09/2025 21:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يهنئ كيم جونغ أون بالذكرى الـ80 لتحرير كوريا
lebanon 24
25/09/2025 21:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة

أمن الدولة

مديرية ال

اللبنانية

لبنان وا

الخازن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-09-25
13:35 | 2025-09-25
13:22 | 2025-09-25
13:15 | 2025-09-25
13:09 | 2025-09-25
13:03 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24