سلام ناقش مع ريغو المواضيع الإصلاحية

عقد اجتماع عمل مع لصندوق أرنيستو ريغو، في حضور الممثل المقيم للصندوق فريدريكو ليما و مستشاري الرئيس سلام.واستعرض الوفد المواضيع الإصلاحية ومسألة القوانين المرتبطة بالوضعين المالي والنقدي، والتقدم الحاصل.كما ناقشوا التحضيرات لاجتماعات الخريف التي سوف تعقد في بدءا من 13 تشرين الأول. وسيشارك بوفد يضم عددا من الوزراء وحاكم وعدداً من المديرين العامين وخبراء مختصين، وستكون فرصة للاجتماع مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي الكبار.كما سيصار إلى عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الصناديق المانحة، بهدف اطلاعهم على تقدّم العمل واستقطاب مزيد من المساهمات في عملية الإعمار.