لبنان

عون للجالية اللبنانية في نيويورك: صوتكم ليس مجرد ورقة في صندوق الاقتراع

Lebanon 24
25-09-2025 | 10:34
استقبلت الجالية اللبنانية في نيويورك رئيس الجمهورية ميشال عون والسيدة الأولى، حيث شدّد الرئيس على دور المنتشرين اللبنانيين في المساهمة بنهضة لبنان. وأعرب عن ثقته بأنهم لن يتخلوا عن بلدهم وسيقفون إلى جانبه.
وخاطب الرئيس أبناء الجالية قائلاً إن "صوتكم ليس مجرد ورقة في صندوق الاقتراع، بل هو الأمل لمستقبل أفضل وصوت التغيير"، داعياً إياهم إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية المقبلة.
