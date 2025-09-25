عون للجالية اللبنانية في نيويورك: صوتكم ليس مجرد ورقة في صندوق الاقتراع

Advertisement

استقبلت في رئيس والسيدة الأولى، حيث شدّد الرئيس على دور المنتشرين اللبنانيين في المساهمة بنهضة . وأعرب عن ثقته بأنهم لن يتخلوا عن بلدهم وسيقفون إلى جانبه.وخاطب الرئيس أبناء الجالية قائلاً إن "صوتكم ليس مجرد ورقة في صندوق الاقتراع، بل هو الأمل لمستقبل أفضل وصوت التغيير"، داعياً إياهم إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية المقبلة.