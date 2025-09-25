بالأسماء- هيئة إدارية جديدة لنقابة ادلاء السياحة

Advertisement

أعلنت نقابة أدلاء السياحة في بيان، "انتهاء العملية التي جرت وسط أجواء من الشفافية، وقد أسفرت عن اختيار هيئة إدارية جديدة للنقابة للدورة النقابية المقبلة، جاءت كالاتي:- جان كلود رئيسا للنقابة- بسام سلهب نائب للرئيس- فادي البعينو أمينا للسر- ريم عباني أمينة للصندوقوعضوية سيدرا ، ، الجميل، رانيا حنانيا، الفغالي، رامي ، طوني كساب وجورجيت في .وشكرت الهيئة المنتخبة "جميع الزميلات والزملاء الذين شاركوا في العملية الانتخابية"، مؤكدة التزامها "الكامل بالعمل على:تعزيز حضور الدليل السياحي في المنظومة السياحية الوطنية.الدفاع عن حقوق الأدلاء وتحسين شروط عملهم.تطوير التدريب والاعتماد المهني.- التواصل الدائم مع والشركاء في القطاع السياحي".