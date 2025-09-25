27
لبنان
بالأسماء- هيئة إدارية جديدة لنقابة ادلاء السياحة
Lebanon 24
25-09-2025
|
10:37
A-
A+
أعلنت نقابة أدلاء السياحة في بيان، "انتهاء العملية
الانتخابية
التي جرت وسط أجواء من الشفافية، وقد أسفرت عن اختيار هيئة إدارية جديدة للنقابة للدورة النقابية المقبلة، جاءت كالاتي:
- جان كلود
حواط
رئيسا للنقابة
- بسام سلهب نائب للرئيس
- فادي البعينو أمينا للسر
- ريم عباني أمينة للصندوق
وعضوية سيدرا
حايك
،
نانسي
خوري
،
بولا
الجميل، رانيا حنانيا،
آلان
الفغالي، رامي
زين الدين
، طوني كساب وجورجيت
روحانا
في
مجلس النقابة
.
وشكرت الهيئة المنتخبة "جميع الزميلات والزملاء الذين شاركوا في العملية الانتخابية"، مؤكدة التزامها "الكامل بالعمل على:
تعزيز حضور الدليل السياحي في المنظومة السياحية الوطنية.
الدفاع عن حقوق الأدلاء وتحسين شروط عملهم.
تطوير التدريب والاعتماد المهني.
- التواصل الدائم مع
الجهات الرسمية
والشركاء في القطاع السياحي".
