لبنان

بالأسماء- هيئة إدارية جديدة لنقابة ادلاء السياحة

Lebanon 24
25-09-2025 | 10:37
أعلنت نقابة أدلاء السياحة في بيان، "انتهاء العملية الانتخابية التي جرت وسط أجواء من الشفافية، وقد أسفرت عن اختيار هيئة إدارية جديدة للنقابة للدورة النقابية المقبلة، جاءت كالاتي:
- جان كلود حواط رئيسا للنقابة

- بسام سلهب نائب للرئيس

- فادي البعينو أمينا للسر

- ريم عباني أمينة للصندوق

وعضوية سيدرا حايك، نانسي خوري، بولا الجميل، رانيا حنانيا، آلان الفغالي، رامي زين الدين، طوني كساب وجورجيت روحانا في مجلس النقابة.

وشكرت الهيئة المنتخبة "جميع الزميلات والزملاء الذين شاركوا في العملية الانتخابية"، مؤكدة التزامها "الكامل بالعمل على:

تعزيز حضور الدليل السياحي في المنظومة السياحية الوطنية.
الدفاع عن حقوق الأدلاء وتحسين شروط عملهم.
تطوير التدريب والاعتماد المهني.
- التواصل الدائم مع الجهات الرسمية والشركاء في القطاع السياحي".
