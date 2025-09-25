Advertisement

لبنان

الأمن العام يهنئ أمن الدولة في 40 تأسيس المديرية

Lebanon 24
25-09-2025 | 10:43
بمناسبة العام الـ40 على تأسيس المديرية العامة لأمن الدولة، تقدمت المديرية العامة للأمن العام في بيان، بـ"أسمى آيات التهنئة والتقدير إلى المديرية العامة لأمن الدولة ضباطا وأفراد بمناسة العيد الأربعين لتأسيسها"، مثمنة "جهودهم وتضحياتهم في سبيل حفظ الأمن والاستقرار وصون سيادة الوطن".
