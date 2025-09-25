Advertisement

لبنان

فضيحة أم تقصير في وزارة التربية؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
25-09-2025 | 10:43
علم "لبنان 24" أنّ عشرات الطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا الفرنسيّة، كانوا قد تقدّموا بطلبات إلى وزارة التربية لتعديل شهاداتهم، بقصد تقديم طلباتهم للالتحاق بدورة تلامذة ضباط في الكليّة الحربيّة في الجيش، وعمد هؤلاء الطلاب إلى مراجعة الوزارة عشرات المرات لإنجاز التعديل، لكن انتهى موعد التقديم اليوم إلى دورة الحربية عند الساعة الواحدة بعد الظهر،  من دون أن يتمكّن هؤلاء الطلاب من تعديل شهاداتهم، وبذلك حُرم عشرات الطلاب من حقّهم بالتعديل ومن التقدّم إلى دورة الكليّة الحربية، بفعل تقاعس اللجنة المختصّة في وزارة التربية عن دراسة الطلبات وتعديل الشهادات. 
وعلم "لبنان 24" أنّ محاولات جرت في الساعات الماضية لتمديد مهلة التقديم إلى الحربية حتى الخميس المقبل لإتاحة المجال للطلاب لإنجاز معاملاتهم وتعديل شهاداتهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

لبنان 24

خاص "لبنان 24"

