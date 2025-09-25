فضيحة أم تقصير في وزارة التربية؟

Advertisement

علم " " أنّ عشرات الطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا الفرنسيّة، كانوا قد تقدّموا بطلبات إلى وزارة التربية لتعديل شهاداتهم، بقصد تقديم طلباتهم للالتحاق بدورة تلامذة ضباط في الكليّة الحربيّة في الجيش، وعمد هؤلاء الطلاب إلى مراجعة الوزارة عشرات المرات لإنجاز التعديل، لكن انتهى موعد التقديم اليوم إلى دورة الحربية عند الساعة الواحدة بعد الظهر، من دون أن يتمكّن هؤلاء الطلاب من تعديل شهاداتهم، وبذلك حُرم عشرات الطلاب من حقّهم بالتعديل ومن التقدّم إلى دورة الكليّة الحربية، بفعل تقاعس اللجنة المختصّة في وزارة التربية عن دراسة الطلبات وتعديل الشهادات.وعلم " 24" أنّ محاولات جرت في الساعات الماضية لتمديد مهلة التقديم إلى الحربية حتى الخميس المقبل لإتاحة المجال للطلاب لإنجاز معاملاتهم وتعديل شهاداتهم.