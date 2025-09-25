Advertisement

لبنان

صورة تجمع نصرالله ورفيق وسعد الحريري في الروشة... شاهدوها!

Lebanon 24
25-09-2025 | 11:25
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة رفعها أحد أنصار "حزب الله" أمام صخرة الروشة-بيروت، تجمع الأمين العام السابق للحزب الشهيد السيد حسن نصرالله، والرئيس الشهيد رفيق الحريري، ونجله سعد الحريري.
جاء ذلك خلال إقامة "حزب الله" فعالية لإحياء ذكرى استشهاد السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.


 
 
