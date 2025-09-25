Advertisement

لبنان

هل تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إصلاح القطاع العام؟

Lebanon 24
25-09-2025 | 11:33
Doc-P-1421490-638944221630102435.png
Doc-P-1421490-638944221630102435.png photos 0
نظمت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورشة تدريبية متخصصة لموظفي وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين عن كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي كلمته خلال الورشة، أكد وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة "أهمية هذا المشروع في إطار السعي نحو التحول الرقمي الكامل وبناء الجمهورية الرقمية"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير الإدارات العامة ورفع كفاءة الموارد البشرية".

وأشار إلى أن "الموظفين المشاركين خدموا الدولة لسنوات طويلة، والدولة لن تتخلى عنهم، بل تسعى اليوم لتطوير مهاراتهم للاستفادة من خبراتهم في إدارات أخرى"، لافتا إلى أن "تمكينهم من أدوات الذكاء الاصطناعي هو استثمار في مستقبل الإدارة العامة وخدمة المواطن". (الوكالة الوطنية)
الذكاء الاصطناعي

الإدارات العامة

الوكالة الوطنية

الإدارة العامة

وزارة المهجرين

وزارة الدولة

وزير الدولة

الجمهوري

14:00 | 2025-09-25
13:35 | 2025-09-25
13:22 | 2025-09-25
13:15 | 2025-09-25
13:09 | 2025-09-25
13:03 | 2025-09-25
