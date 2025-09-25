هل تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إصلاح القطاع العام؟

Advertisement

نظمت لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورشة تدريبية متخصصة لموظفي والصندوق المركزي للمهجرين عن كيفية استخدام تقنيات .وفي كلمته خلال الورشة، أكد وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة "أهمية هذا المشروع في إطار السعي نحو التحول الرقمي الكامل وبناء الجمهورية الرقمية"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية".وأشار إلى أن "الموظفين المشاركين خدموا الدولة لسنوات طويلة، والدولة لن تتخلى عنهم، بل تسعى اليوم لتطوير مهاراتهم للاستفادة من خبراتهم في إدارات أخرى"، لافتا إلى أن "تمكينهم من أدوات الذكاء الاصطناعي هو استثمار في مستقبل وخدمة المواطن". (الوكالة الوطنية)