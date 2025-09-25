بيان لأمن الدولة بعد ختم معمل لتصنيع المرتديلا... هذه تفاصيله

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:متابعةً لجهودها المستمرة في حماية الصحة العامة، قامت مديرية الإقليمية _ مكتب بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٥، بختم أحد معامل تصنيع المرتديلا في منطقة بالشمع الأحمر، العائد للمدعو (م.م.) من الجنسية ، وذلك استنادًا إلى نتائج تحاليل مخبرية أُجريت على خمس فترات متباعدة، أثبتت عدم مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة.وقد ضُبطت كميات كبيرة من المواد الغذائية غير المطابقة، وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة المختص.