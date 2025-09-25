Advertisement

لبنان

بيان لأمن الدولة بعد ختم معمل لتصنيع المرتديلا... هذه تفاصيله

Lebanon 24
25-09-2025 | 11:40
Doc-P-1421493-638944226035115912.jpg
Doc-P-1421493-638944226035115912.jpg photos 0
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
متابعةً لجهودها المستمرة في حماية الصحة العامة، قامت مديرية البقاع الإقليمية _ مكتب البقاع الغربي بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٥، بختم أحد معامل تصنيع المرتديلا في منطقة تعنايل بالشمع الأحمر، العائد للمدعو (م.م.) من الجنسية السورية، وذلك استنادًا إلى نتائج تحاليل مخبرية أُجريت على خمس فترات متباعدة، أثبتت عدم مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة. 

وقد ضُبطت كميات كبيرة من المواد الغذائية  غير المطابقة، وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
 
 
المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة

البقاع الغربي

الشمع الأحمر

قسم الإعلام

أمن الدولة

السورية

البقاع

