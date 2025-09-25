Advertisement

لبنان

اللبنانية الاولى تؤكد على استمرار التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة

Lebanon 24
25-09-2025 | 12:08
التقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة نعمت عون في نيويورك، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث، على هامش الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر الرابع المعني بالمرأة.
وتناول اللقاء دعم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وفي تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وفي الاقتصاد،

وتطرق اللقاء الى موضوع تطوير التحول الرقمي المراعي والداعم للمساواة بين الجنسين ودعم الفتيات وتعزيز قدراتهن على الصعد كافة.

وكان تأكيد على استدامة الشراكة الاستراتيجية ما بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. (الوكالة الوطنية)
