اللبنانية الاولى تؤكد على استمرار التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة

التقت رئيسة لشؤون المرأة السيدة نعمت عون في ، وكيلة المديرة التنفيذية لهيئة للمرأة الدكتورة سيما بحوث، على هامش الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر الرابع المعني بالمرأة.وتناول اللقاء دعم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في تنفيذ الوطنية الثانية لتطبيق قرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وفي تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وفي الاقتصاد،وتطرق اللقاء الى موضوع تطوير التحول الرقمي المراعي والداعم للمساواة بين الجنسين ودعم الفتيات وتعزيز قدراتهن على الصعد كافة.وكان تأكيد على استدامة الشراكة الاستراتيجية ما بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. (الوكالة الوطنية)