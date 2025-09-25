من أخطر المطلوبين... من أوقف الجيش خلف أحد الأفران؟

أفادت مندوبة " "، أنّ الجيش أوقف حمزة جعفر، وهو من أخطر المطلوبين في - .

Advertisement

وبحسب المعلومات، أوقف جعفر بكمين محكم خلف أفران شمسين في دورس - بعلبك، وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف، بينها إطلاق نار على الجيش.