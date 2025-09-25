Advertisement

لبنان

من أخطر المطلوبين... من أوقف الجيش خلف أحد الأفران؟

Lebanon 24
25-09-2025 | 12:23
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش أوقف حمزة راجح جعفر، وهو من أخطر المطلوبين في بعلبك - الهرمل.
وبحسب المعلومات، أوقف جعفر بكمين محكم خلف أفران شمسين في دورس - بعلبك، وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف، بينها إطلاق نار على الجيش.
 
 
 
 
