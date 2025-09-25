Advertisement

لبنان

قوى الأمن توقف عصابة سرقة سيارات في خلدة

Lebanon 24
25-09-2025 | 12:33
A-
A+

Doc-P-1421513-638944256731261232.jpg
Doc-P-1421513-638944256731261232.jpg photos 0
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة على كل الأراضي اللّبنانية وتوقيف مرتكبيها، لا سيّما عمليّات سرقة السّيّارات. وضمن الخطّة الأمنيّة التي وضعتها والهادفة لتوقيف تلك العصابات، توافرت معلومات لمكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشرطة القضائية حول إقدام شخصَين على سرقة سيّارة نوع “مرسيدس” لون أسود من محلّة خلدة، بتاريخ 07- 09- 2025، واستخدامها في عمليّات سرقة احتياليّة طالت المحلّات المعدّة لبيع القهوة المتواجدة على جوانب الطّرقات ضمن محافظة جبل لبنان.
بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيّات المكثّفة، التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من تحديد هويّات المشتبه فيهما، وهما:

ع. ز. (مواليد عام 1997، لبناني)

ح. غ. (مواليد عام 1992، لبناني)

  بتاريخ 11-09-2025 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمّ توقيف الأوّل بكمينٍ محكمٍ في محلّة طريق المطار، والثّاني داخل حديقة عامّة قرب جسر المطار، وجرى ضبط السّيّارة المسروقة.

   بالتّحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ عمليّة سرقة سيّارة المرسيدس المذكورة، إضافةً إلى عمليّات سرقة أخرى وتعاطي المخدّرات.

   تمّ تسليم السّيّارة إلى مالكها، وأودع الموقوفان القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرفوا إليهما، الاتّصال بمكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرقمين: 292724-01 – 289000-01 تحويل /109/، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
