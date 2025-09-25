قوى الأمن توقف عصابة سرقة سيارات في خلدة

Advertisement

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها لمكافحة الجريمة على كل الأراضي اللّبنانية وتوقيف مرتكبيها، لا سيّما عمليّات سرقة السّيّارات. وضمن الخطّة الأمنيّة التي وضعتها والهادفة لتوقيف تلك العصابات، توافرت معلومات لمكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة حول إقدام شخصَين على سرقة سيّارة نوع “مرسيدس” لون أسود من محلّة ، بتاريخ 07- 09- 2025، واستخدامها في عمليّات سرقة احتياليّة طالت المحلّات المعدّة لبيع القهوة المتواجدة على جوانب الطّرقات ضمن .بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيّات المكثّفة، التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من تحديد هويّات المشتبه فيهما، وهما:ع. ز. (مواليد عام 1997، لبناني)ح. غ. (مواليد عام 1992، لبناني)بتاريخ 11-09-2025 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمّ توقيف الأوّل بكمينٍ محكمٍ في محلّة ، والثّاني داخل حديقة عامّة قرب جسر ، وجرى ضبط السّيّارة المسروقة.بالتّحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ عمليّة سرقة سيّارة المرسيدس المذكورة، إضافةً إلى عمليّات سرقة أخرى وتعاطي المخدّرات.تمّ تسليم السّيّارة إلى مالكها، وأودع الموقوفان القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما.لذلك، وبناءً على إشارة المختص، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرفوا إليهما، الاتّصال بمكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرقمين: 292724-01 – 289000-01 تحويل /109/، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.