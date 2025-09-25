26
لبنان
صدم إمرأة مسنة وفرّ!
Lebanon 24
25-09-2025
|
12:32
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ سائق دراجة نارية صدم إمرأة مسنة تدعى حنان.ز، من مواليد العام 1954، أمام
جامع
الموصللي في
صيدا
.
وأُصيبت المرأة بنزيف في الرأس، بينما فرّ سائق الدراجة الناريّة إلى جهّة مجهولة.
