لبنان

صدم إمرأة مسنة وفرّ!

Lebanon 24
25-09-2025 | 12:32
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سائق دراجة نارية صدم إمرأة مسنة تدعى حنان.ز، من مواليد العام 1954، أمام جامع الموصللي في صيدا.
وأُصيبت المرأة بنزيف في الرأس، بينما فرّ سائق الدراجة الناريّة إلى جهّة مجهولة.
 
 
 
