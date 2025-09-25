Advertisement

لبنان

مصدر ينفي هذا الخبر المتعلّق بوفيق صفا

Lebanon 24
25-09-2025 | 12:46
Doc-P-1421520-638944269126019708.jpeg
Doc-P-1421520-638944269126019708.jpeg photos 0
كشف مصدر لـ"لبنان 24"، أنّ لا صحة للأخبار المتداولة عن تعرّض مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، للإغماء قرب صخرة الروشة.
وكان صفا شارك في فعالية إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينين العامين السابقين لـ"الحزب" حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.
 
 
 
هاشم صفي الدين

صخرة الروشة

حسن نصرالله

صفي الدين

هاشم صفي

لبنان 24

حزب الله

