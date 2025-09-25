Advertisement

لبنان

هذه هي دلالات "حزب الله" عن إضاءة صخرة الروشة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-09-2025 | 12:53
A-
A+
Doc-P-1421522-638944270046294039.jpg
Doc-P-1421522-638944270046294039.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علّقت اوساط مقربة  "حزب الله" ردا على سؤال عن مغزى إضاءة صخرة الروشة بصورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونجله سعد، خلال الحفل الذي أقامه "حزب الله" بالقول إن لهذا الامر دلالات، وهو حكم المحكمة الدولية اتهم شخصًا وليس الحزب.
Advertisement
واضافت: "الاضاءة اليوم تؤكد أن هدف الحزب ليس استفزاز الطائفة السنّية في لبنان وتحديدًا في بيروت".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يُضيء صخرة الروشة في هذه الأثناء بصورة نصرالله
lebanon 24
26/09/2025 00:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
lebanon 24
26/09/2025 00:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: منع اضاءة "الحزب" صخرة الروشة رمزية لفرض قرار الدولة
lebanon 24
26/09/2025 00:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عن إضاءة صخرة الروشة بصورة نصرالله.. بيانٌ من "حزب الله"
lebanon 24
26/09/2025 00:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أخبار عاجلة

الشهيد رفيق الحريري

المحكمة الدولية

رفيق الحريري

صخرة الروشة

الشهيد رفيق

رفيق الحري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:21 | 2025-09-25
16:21 | 2025-09-25
16:18 | 2025-09-25
16:08 | 2025-09-25
16:00 | 2025-09-25
15:50 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24