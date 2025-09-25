Advertisement

لبنان

كبير مستشاري ترامب عن لبنان: هذا خطٌّ أحمر بالنسبة إلينا

Lebanon 24
25-09-2025 | 12:52
أكّد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب للشؤون الإفريقية "دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني".
وشدّد بولس لـ"الجزيرة"، على أنّ "نزع السلاح وحصره في يدّ الدولة اللبنانية خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة".
 
 
ودعا إلى "نزع السلاح بشكل كامل ليس فقط من يدّ "حزب الله" بل من كل الفصائل وفي كل أنحاء لبنان".
 
 
 
 
 
