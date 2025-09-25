Advertisement

لبنان

البعريني: حماية الإنسان والبيئة أولوية تشريعية ووطنية

Lebanon 24
25-09-2025 | 13:09
اعلن المكتب الاعلامي لعضو "تكتل الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني، انه شارك، اليوم، في جلسة نقاش نظّمتها جمعية "فيمايل" واستهدفت الكتل النيابية والأحزاب، وذلك في فندق " Bossa Nova "– سن الفيل، لمناقشة مسودة "مشروع قانون حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي".
وعقدت الندوة في إطار العمل على "توفير إطار تشريعي فعّال يعالج هذا النوع المتزايد من العنف، لا سيّما ضد النساء والمراهقات، ويضمن لهن الحماية القانونية ويمنع الإفلات من العقاب".

وأكد البعريني في مداخلته "أهمية مواكبة التحديات الرقمية بتشريعات تحمي حقوق الإنسان خاصة الفئات الهشّة"، مشدداً على "التزامه بدعم كل ما يصبّ في مصلحة تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الكرامة الإنسانية".

كما شارك البعريني في مؤتمر بيئي عُقد تحت عنوان "البيئة والتنمية المستدامة نحو سياسات فعّالة لحماية الموارد الطبيعية" والذي نظمته جمعية "تحية للدعم الإنساني " في فندق "فينيسيا" - بيروت، حيث ألقى كلمة أكد فيها أن "البيئة ليست مجرد أرض أو موارد بل هي أساس الحياة وصحة المجتمع وضمان مستقبل الأجيال القادمة".

وشدد على أن "حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة لم يعد خيارًا بل هو واجب وطني ومجتمعي"، لافتًا إلى " حجم التحديات التي تواجه لبنان والمنطقة من تلوّث وتغير مناخي وتدهور في الموارد الطبيعية"، مؤكدا  أن "كل مواطن عليه دور أساسي من خلال الالتزام بالقوانين البيئية والمشاركة الفعلية في المبادرات الهادفة لحماية الطبيعة"، مشيرا  إلى أن "التنمية المستدامة تبدأ من سياسات واضحة وشراكة فعلية بين الدولة والمجتمع".

وختم البعريني: "علينا أن نحافظ على مياهنا، أشجارنا، وأرضنا. فالأرض لا تتكلم، لكنها تصرخ، ويجب أن نستمع لها قبل فوات الأوان"، وتوجه بالشكر إلى "القائمين على المؤتمر، وكل من يسعى بإخلاص لحماية البيئة وصون موارد الوطن". (الوكالة الوطنية)
 
