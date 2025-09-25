الأمن يُداهم غرفة زراعية في هذه البلدة.. ما ضبط بداخلها خطير جدًا (صورة)

Advertisement

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات لمُلاحقة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق، وتوقيف مرتكبيها.بتاريخ 22-09-2025، ونتيجةً للتحرّيات والاستقصاءات التي نفّذتها مفرزة استقصاء في وحدة ، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تنفيذ عملية نوعيّة في بلدة المرج، أسفرت عن توقيف أحد المطلوبين الخطرين على متن فان "رابيد" جرى ضبطها، ويدعى:م. ش. (مواليد عام 1996، لبناني)وهو مطلوب للقضاء بجرائم محاولة قتل، أسلحة، ضرب وتهديد. بتفتيش الفان عُثِرَ على سلاح حربي وبندقيّتَي صيد.وفي سياق آخر، حوالى السّاعة 17،00 من تاريخ 23-09-2025، داهمت قوّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، غرفة زراعيّة في سهل بلدة ، تحتوي أسلحة حربيّة، وأعتدة عسكريّة. وأوقفت المدعو:ي. ف. (مواليد عام 1981، لبناني)بتفتيشه والغرفة، عُثر على ما يلي:بندقيّة نوع "كلاشينكوف"، مع جعبة، و/4/ مماشط، و/93/ طلقة صالحة للاستعمال، وأصفادجعبة مسدس نوع "أكرة" بداخلها /6/ طلقاتخوذة حديدية عدد /2/قناع من القماش عدد /5/ لون زيتي، حزام سير عريض/6/ بندقيّات صيدبزة عسكرية عدد /2/، جاكيت عسكرية فيلد عدد /2/، وكيس نوم بحري عدد /1/أودع الموقوفان القطعتين المعنيّتين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختص.