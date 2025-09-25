Advertisement

لبنان

الأمن يُداهم غرفة زراعية في هذه البلدة.. ما ضبط بداخلها خطير جدًا (صورة)

Lebanon 24
25-09-2025 | 13:15
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة- البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمُلاحقة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق، وتوقيف مرتكبيها.
بتاريخ 22-09-2025، ونتيجةً للتحرّيات والاستقصاءات التي نفّذتها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تنفيذ عملية نوعيّة في بلدة المرج، أسفرت عن توقيف أحد المطلوبين الخطرين على متن فان "رابيد" جرى ضبطها، ويدعى:

م. ش. (مواليد عام 1996، لبناني)

وهو مطلوب للقضاء بجرائم محاولة قتل، أسلحة، ضرب وتهديد. بتفتيش الفان عُثِرَ على سلاح حربي وبندقيّتَي صيد.

وفي سياق آخر، حوالى السّاعة 17،00 من تاريخ 23-09-2025، داهمت قوّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، غرفة زراعيّة في سهل بلدة بيت شاما، تحتوي أسلحة حربيّة، وأعتدة عسكريّة. وأوقفت المدعو:

ي. ف. (مواليد عام 1981، لبناني)

بتفتيشه والغرفة، عُثر على ما يلي:

بندقيّة نوع "كلاشينكوف"، مع جعبة، و/4/ مماشط، و/93/ طلقة صالحة للاستعمال
قنبلة يدوية، وأصفاد
جعبة مسدس نوع "أكرة" بداخلها /6/ طلقات
خوذة حديدية عدد /2/
قناع من القماش عدد /5/ لون زيتي، حزام سير عريض
/6/ بندقيّات صيد
بزة عسكرية عدد /2/، جاكيت عسكرية فيلد عدد /2/، وكيس نوم بحري عدد /1/
أودع الموقوفان القطعتين المعنيّتين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.




























قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

قنبلة يدوية

بيت شاما

القضاء ا

البقاع

القضاء

