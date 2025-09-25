الأمن يُداهم غرفة زراعية في هذه البلدة.. ما ضبط بداخلها خطير جدًا (صورة)

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة- البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي
لمُلاحقة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق، وتوقيف مرتكبيها.
بتاريخ 22-09-2025، ونتيجةً للتحرّيات والاستقصاءات التي نفّذتها مفرزة استقصاء البقاع
في وحدة الدرك الإقليمي
، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تنفيذ عملية نوعيّة في بلدة المرج، أسفرت عن توقيف أحد المطلوبين الخطرين على متن فان "رابيد" جرى ضبطها، ويدعى:
م. ش. (مواليد عام 1996، لبناني)
وهو مطلوب للقضاء بجرائم محاولة قتل، أسلحة، ضرب وتهديد. بتفتيش الفان عُثِرَ على سلاح حربي وبندقيّتَي صيد.
وفي سياق آخر، حوالى السّاعة 17،00 من تاريخ 23-09-2025، داهمت قوّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، غرفة زراعيّة في سهل بلدة بيت شاما
، تحتوي أسلحة حربيّة، وأعتدة عسكريّة. وأوقفت المدعو:
ي. ف. (مواليد عام 1981، لبناني)
بتفتيشه والغرفة، عُثر على ما يلي:
بندقيّة نوع "كلاشينكوف"، مع جعبة، و/4/ مماشط، و/93/ طلقة صالحة للاستعمال
قنبلة يدوية
، وأصفاد
جعبة مسدس نوع "أكرة" بداخلها /6/ طلقات
خوذة حديدية عدد /2/
قناع من القماش عدد /5/ لون زيتي، حزام سير عريض
/6/ بندقيّات صيد
بزة عسكرية عدد /2/، جاكيت عسكرية فيلد عدد /2/، وكيس نوم بحري عدد /1/
أودع الموقوفان القطعتين المعنيّتين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء
المختص.