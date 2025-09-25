سعد استقبل وفد بائعي الخضار في صيدا: لحلول عادلة تحفظ الحقوق وتراعي الأوضاع

Advertisement

وقد عرض الوفد الأوضاع الصعبة التي يعيشها الباعة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، معبّرين عن رفضهم لقرارات الإخلاء، ومؤكدين رغبتهم في تسوية أوضاعهم القانونية، بما في ذلك الالتزام بدفع الغرامات المتوجبة عليهم.من جانبه، أبدى سعد تفهّمه لمعاناة هؤلاء الباعة، مشدداً على أهمية إيجاد حلول عادلة تراعي أوضاعهم المعيشية وتمنع في الوقت نفسه الفوضى والتعديات، مؤكداً أنه سيتابع هذا الملف مع الجهات المعنية بما يضمن حقوق الناس وكرامتهم.