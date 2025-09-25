Advertisement

لبنان

سعد استقبل وفد بائعي الخضار في صيدا: لحلول عادلة تحفظ الحقوق وتراعي الأوضاع

Lebanon 24
25-09-2025 | 13:35
استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، النائب أسامة سعد، في مكتبه في صيدا وفداً من أصحاب بسطات الخضار الذين تلقّوا إنذارات من بلدية صيدا لإخلاء مواقعهم.
وقد عرض الوفد الأوضاع الصعبة التي يعيشها الباعة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، معبّرين عن رفضهم لقرارات الإخلاء، ومؤكدين رغبتهم في تسوية أوضاعهم القانونية، بما في ذلك الالتزام بدفع الغرامات المتوجبة عليهم.


من جانبه، أبدى سعد تفهّمه لمعاناة هؤلاء الباعة، مشدداً على أهمية إيجاد حلول عادلة تراعي أوضاعهم المعيشية وتمنع في الوقت نفسه الفوضى والتعديات، مؤكداً أنه سيتابع هذا الملف مع الجهات المعنية بما يضمن حقوق الناس وكرامتهم.
