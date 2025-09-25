عبد المسيح: لن أسكت عن خطر الأترنيت المسرطن في شكا والكورة

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "همّي الأول حماية الناس... ولن أسكت عن خطر الأترنيت على منطقتنا.
زرتُ سعادة
محافظ الشمال
بالإنابة السيدة إيمان الرافعي في مكتبها في سرايا طرابلس
، حيث بحثنا معًا في قضايا ملحّة تهم أبناء الكورة
والشمال، خصوصًا الملفات الاجتماعية والبيئية، وفي طليعتها أزمة النفايات
وضرورة إيجاد حلول مستدامة تقي المواطنين من أخطار الرواسب والروائح والسموم. كما تناولنا ملف شركة "الأترنيت" المقفلة منذ أواخر القرن الماضي في شكا، إلى جانب مواضيع بيئية أخرى.
أكدتُ خلال اللقاء أنّه من غير المقبول أن يبقى واقع شركة "الأترنيت" على حاله منذ عقود، إذ ما زالت كميات هائلة من ألواح الأترنيت المكدّسة بشكل عشوائي في العراء تحوي مادة الـ"Asbestos" المسرطنة، التي أثبتت الدراسات الطبية أنها تتسبب بأورام خبيثة خطيرة، أبرزها سرطان الرئة والمبيض والحنجرة، إضافة إلى ورم المتوسطة الخبيث النادر والقاتل.
شددتُ على أنّ شبح السرطان يخيم اليوم فوق شكا والمناطق المجاورة في الكورة، وهذا يستدعي تحرّكًا عاجلًا على المستويات كافة لإزالة هذا الخطر الداهم. وأثنيتُ على عمل المحافظ الرافعي وما تبذله من جهود حثيثة في إدارة هذا الملف وسواه من الملفات الإنمائية والاجتماعية، مؤكّدًا أن التزامها وحرصها يشكّلان نموذجًا في الإدارة العامة
ويعكسان صورة إيجابية عن دور الدولة في خدمة مواطنيها.
من جهتها، أكدت المحافظ أنها تتابع هذا الملف وسائر الملفات الحيوية مع الوزارات والدوائر المختصة، وأنها بصدد عقد سلسلة اجتماعات موسعة بالتعاون مع وزارة البيئة
وبتوجيهات من وزير الداخلية
والبلديات العميد أحمد الحجار
، بهدف وضع خطة واضحة لمعالجة هذه الأزمة والملفات المزمنة. واعتبرت أن المسؤولية الوطنية تستوجب تضافر الجهود الرسمية والنيابية والبلدية وصولًا إلى حل جذري يحفظ صحة المواطنين وبيئتهم". (الوكالة الوطنية)