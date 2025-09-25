26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
11
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
منيمنة: الحزب يبحث عن انتصارات وهمية بدل مراجعة وطنية حقيقية
Lebanon 24
25-09-2025
|
14:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
ابراهيم منيمنة
عبر حسابه على منصة" اكس": "تحية لأهالي
بيروت
على وعيهم وحسهم الوطني، في مواجهة يوم التحدي الذي اراده حزبالله وان غطاه بصورة، فيما كان الاجدى به لو اراد فعلا فتح صفحة جديدة اجراء مراجعة شاملة تبدأ من العام 2005 ولا تنتهي بسوريا، ومد اليد للبنانيين بصدق.
Advertisement
كان الأجدى بالحزب في هذه اللحظات التاريخية ان يكون ضنينا على وحدة البلاد، ولكن يبدو ان الانتصار ال virtual في العالم الافتراضي كان اهم، مختصرا اياها في النهاية باصبع مرفوع، على طريقة رسائل "الحاج" من قصر العدل الى ازقة بيروت.
يبدو ان كلام الشيخ نعيم يمحوه تصرفات الحاج وفيق!".
مواضيع ذات صلة
منيمنة: الحماية الحقيقية لا تكون عبر السلاح غير الشرعي
Lebanon 24
منيمنة: الحماية الحقيقية لا تكون عبر السلاح غير الشرعي
26/09/2025 00:10:55
26/09/2025 00:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزب القومي: إعادة الودائع مسؤولية وطنية
Lebanon 24
الحزب القومي: إعادة الودائع مسؤولية وطنية
26/09/2025 00:10:55
26/09/2025 00:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني طالب بـ"ضغط حقيقي" على إسرائيل
Lebanon 24
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني طالب بـ"ضغط حقيقي" على إسرائيل
26/09/2025 00:10:55
26/09/2025 00:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة ركان ناصر الدين: شاركنا في الجلسة لنقاش بناء وطني وحقيقي امام موضوع حساس جدا
Lebanon 24
وزير الصحة ركان ناصر الدين: شاركنا في الجلسة لنقاش بناء وطني وحقيقي امام موضوع حساس جدا
26/09/2025 00:10:55
26/09/2025 00:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ابراهيم منيمنة
بيروت
لبنان
سوريا
شام
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزراء حائرون: الرئيس سلام لم يجب على اتصالاتنا
Lebanon 24
وزراء حائرون: الرئيس سلام لم يجب على اتصالاتنا
16:21 | 2025-09-25
25/09/2025 04:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر يشيد بالحريريَين ويدعو لدعم نواف سلام
Lebanon 24
مطر يشيد بالحريريَين ويدعو لدعم نواف سلام
16:21 | 2025-09-25
25/09/2025 04:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصناعة: "حزب الله" يتعاطى بطريقة وقحة مع اللبنانيّين
Lebanon 24
وزير الصناعة: "حزب الله" يتعاطى بطريقة وقحة مع اللبنانيّين
16:18 | 2025-09-25
25/09/2025 04:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:08 | 2025-09-25
25/09/2025 04:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
برعاية سويسرية… القوى السياسية تتحاور في الشوف تحت سقف الطائف
Lebanon 24
برعاية سويسرية… القوى السياسية تتحاور في الشوف تحت سقف الطائف
16:00 | 2025-09-25
25/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
00:41 | 2025-09-25
25/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:21 | 2025-09-25
وزراء حائرون: الرئيس سلام لم يجب على اتصالاتنا
16:21 | 2025-09-25
مطر يشيد بالحريريَين ويدعو لدعم نواف سلام
16:18 | 2025-09-25
وزير الصناعة: "حزب الله" يتعاطى بطريقة وقحة مع اللبنانيّين
16:08 | 2025-09-25
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:00 | 2025-09-25
برعاية سويسرية… القوى السياسية تتحاور في الشوف تحت سقف الطائف
15:50 | 2025-09-25
برّي لم يكن معارضاً
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 00:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 00:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 00:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24