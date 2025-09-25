منيمنة: الحزب يبحث عن انتصارات وهمية بدل مراجعة وطنية حقيقية

Advertisement

كتب النائب عبر حسابه على منصة" اكس": "تحية لأهالي على وعيهم وحسهم الوطني، في مواجهة يوم التحدي الذي اراده حزبالله وان غطاه بصورة، فيما كان الاجدى به لو اراد فعلا فتح صفحة جديدة اجراء مراجعة شاملة تبدأ من العام 2005 ولا تنتهي بسوريا، ومد اليد للبنانيين بصدق.كان الأجدى بالحزب في هذه اللحظات التاريخية ان يكون ضنينا على وحدة البلاد، ولكن يبدو ان الانتصار ال virtual في العالم الافتراضي كان اهم، مختصرا اياها في النهاية باصبع مرفوع، على طريقة رسائل "الحاج" من قصر العدل الى ازقة بيروت.يبدو ان كلام الشيخ نعيم يمحوه تصرفات الحاج وفيق!".