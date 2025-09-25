في برجا... تضارب بالسكاكين وسقوط جرحى



وقع إشكال في بلدة ، تطوّر إلى تضارب بالسكاكين، ما أدى إلى سقوط جرحى.

وبحسب معلومات " "، فإنّ الإشكال وقع بين أشخاص من خارج برجا لكنهم يقطنون في البلدة.

وفي التفاصيل، هاجم أ.م والدته ر.ن، فتدخّل شقيقه ع.م للدفاع عنها، فتطوّر الإشكال إلى تضارب بالسكاكين.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنيّة، وأوقفت عدداً من الأشخاص.