لبنان

في برجا... تضارب بالسكاكين وسقوط جرحى

Lebanon 24
25-09-2025 | 14:28
وقع إشكال في بلدة برجا، تطوّر إلى تضارب بالسكاكين، ما أدى إلى سقوط جرحى.
وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ الإشكال وقع بين أشخاص من خارج برجا لكنهم يقطنون في البلدة.
 
 
وفي التفاصيل، هاجم أ.م والدته ر.ن، فتدخّل شقيقه ع.م للدفاع عنها، فتطوّر الإشكال إلى تضارب بالسكاكين.
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنيّة، وأوقفت عدداً من الأشخاص.
 
 
 
