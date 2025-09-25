Advertisement

لبنان

السيد عن سلام: الحمد لله أنّه ليس قائدًا عسكريًا!

Lebanon 24
25-09-2025 | 14:19
كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على  منصة "إكس" قائلاً: إنّ ما جرى في بيروت "انتهى على سلامة"، مؤكداً أنّ "أهل العاصمة لا يمكن أن يستفزّهم تكريم شهيد من أجل فلسطين".


وأضاف: "رئيس الحكومة وحده شعر بالاستفزاز، وأصدر بياناً يلوم فيه تقصير وزارات الأمن والعدل، لكنّه لم يأمر بمصادرة صخرة الروشة كأداة جرمية"، على حد تعبيره.


ختم: "انتهت بسلامة، والحمد لله أنّه ليس قائداً عسكرياً، وإلّا لكانت الدماء وصلت إلى الركب".



