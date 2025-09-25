السيد عن سلام: الحمد لله أنّه ليس قائدًا عسكريًا!

إنتهت على سلامة،

لا يمكن أن يستفزهم تكريم شهيد من أجل فلسطين،

فقط رئيس الحكومة شعر بالإستفزاز وأصدر بياناً يلوم تقصير وزارات الأمن والعدل، ولكنّه لم يأمر بمصادرة صخرة كأداة جرمية!

إنتهت بسلامة،

والحمد لله أنه ليس قائداً عسكرياً،

وإلّا لكانت الدماء وصَلَتْ للرُكَب