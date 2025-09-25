Advertisement

لبنان

شعبة المعلومات أوقفت إمرأة سوريّة... ما الذي سرقته من أحد المنازل؟

Lebanon 24
25-09-2025 | 14:45
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات أوقفت السورية س.ر في محلة البقيعة - وادي خالد، بعدما سرقت خزنة تحتوي على مجوهرات، إضافة إلى مبلغ مالي قيمته 13 ألف دولار أميركيّ، من أحد المنازل في بلدة عندقت - عكار.
