شعبة المعلومات أوقفت إمرأة سوريّة... ما الذي سرقته من أحد المنازل؟

Advertisement

أفادت مندوبة " "، أنّ أوقفت س.ر في محلة البقيعة - ، بعدما سرقت خزنة تحتوي على مجوهرات، إضافة إلى مبلغ مالي قيمته 13 ألف دولار أميركيّ، من أحد المنازل في بلدة عندقت - .