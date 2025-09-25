Advertisement

كمال شحادة يبحث مع نواب البرلمان الأوروبي دعم التحول الرقمي في لبنان

Lebanon 24
25-09-2025 | 15:04
Doc-P-1421565-638944347961840886.jpg
Doc-P-1421565-638944347961840886.jpg photos 0
إلتقى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، وفدًا من البرلمان الأوروبي ضمّ عشرة نواب.
وتناول اللقاء الوضع السياسي العام في لبنان، والتحديات التي تواجه الدولة في ظل الظروف الاقتصادية والمرحلة الانتقالية التي تمر بها المؤسسات.

كما وتم التطرق إلى أهمية دور التكنولوجيا في دعم الاستقرار والتنمية، وضرورة بناء إدارة حديثة وفعّالة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين.

وقد عرض شحادة للوفد الأوروبي أبرز المشاريع التي تعمل عليها وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبخاصة تلك المتعلقة بالتحول الرقمي وبناء الجمهورية الرقمية، مشيرًا إلى "أهمية هذه المبادرات في تحديث الإدارة العامة، وتحسين الخدمات، وخلق فرص جديدة للشباب اللبناني داخل وطنه".

كما وتم البحث في إمكان التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وبخاصة في ما يتعلّق بتبادل الخبرات، دعم البنى التحتية الرقمية، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات العامة والخاصة. (الوكالة الوطنية)
