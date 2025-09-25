Advertisement

لبنان

برعاية سويسرية… القوى السياسية تتحاور في الشوف تحت سقف الطائف

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
25-09-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1421579-638944367416719413.jpg
Doc-P-1421579-638944367416719413.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدعوة من السفارة السويسرية وبالتعاون مع منظمة "مركز الحوار الإنساني" انعقدت خلوة سياسية في قصر المير أمين في الشوف على مدى يومين.
انطلقت الخلوة مساء الجمعة بعشاء أقامته السفيرة السويسرية في لبنان ماريون ويشلت وجمع عدداً من ممثلي الكتل النيابية والأحزاب من بينهم مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان، النائب علي فياض عن حزب الله، مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الكتائب مروان عبد الله، النائب أنطوان حبشي عن حزب القوات اللبنانية، أمين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان والنواب أحمد الخير، إبراهيم منيمنة، مارك ضو وفيصل كرامي. وفي اليوم التالي انعقدت جلسة حوارية امتدت طوال النهار حضرها النائب فيصل الصايغ عن الحزب التقدمي الاشتراكي بعدما شارك ناصر في عشاء الليلة السابقة وذلك بدلاً من النائب وائل أبو فاعور الذي تعذّر حضوره لأسباب أُبلغت بها السفيرة السويسرية.
Advertisement


وبحسب المعلومات التي رشحت عن اللقاء فقد هدف إلى تعزيز تبادل الأفكار بين القوى السياسية اللبنانية حيث عرض كل طرف رؤيته حول الملفات العالقة ولا سيما ما يتعلق بالالتزام بالدستور واتفاق الطائف وملف السلاح.

وأكدت مصادر المجتمعين أن النقاش دار تحت سقف اتفاق الطائف وكيفية تطبيق بنوده خصوصاً لجهة حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية والتمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949 وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وانتخاب مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي وتشكيل مجلس الشيوخ.

وليس خافياً أن لسويسرا دوراً طويلاً في رعاية لقاءات سياسية في دول تشهد أزمات وخلافات، فقد استضافت في ما خص لبنان حوار جنيف (31 تشرين الأول – 4 تشرين الثاني 1983) الذي عقد برعاية سعودية وسورية وضم الرئيس السابق أمين الجميل وممثلي القوى السياسية المتخاصمة كما استضافت حوار لوزان (12 – 20 آذار 1984) الذي أتى بعد تطورات عسكرية شهدها لبنان.

وفي لقاء المير أمين ظهرت تباينات واضحة في بعض المقاربات ما يستدعي وفق مصادر المجتمعين استمرار هذا النوع من النقاشات التي من المقرر أن تعقد بشكل دوري خصوصاً أن أهميتها تكمن في جمع ممثلين عن مختلف الأطراف حول طاولة واحدة للنقاش البنّاء بما قد يساهم في تسهيل معالجة العقبات التي تحول دون تطبيق اتفاق الطائف.

وشددت المصادر على أن أحداً لم يطرح أفكاراً تتعلق بتعديل الطائف أو الذهاب نحو عقد اجتماعي جديد بل أبدى الجميع حرصاً على التمسك به وتطبيقه.

وبحسب أجواء اللقاء فإن ممثلي الكتل السنية أكدوا التزامهم بالطائف في حين شدّد ممثلو حزب الله وحركة أمل منذ البداية على أن مسألة السلاح لا تناقش إلا مع الدولة وفي إطار الاستراتيجية الدفاعية. أما ممثلو الأحزاب المسيحية فأعلنوا تأييدهم لتطبيق الطائف مع تركيز خاص على ضرورة الإسراع في إقرار اللامركزية الإدارية وقد طرحت بعض الشخصيات المسيحية أفكاراً إضافية منها ربط الإصلاحات بإقرار نظام أحوال شخصية موحّد.

ويذكر أن السفارة السويسرية كانت قد خططت في تشرين الأول 2022 لإقامة عشاء مماثل يضم ممثلي الأحزاب والكتل الرئيسية كخطوة تمهيدية لعقد مؤتمر حول لبنان في جنيف إلا أن الدعوة أُلغيت آنذاك بعدما اعتبر بعض الأطراف عن خطأ أن الهدف منها تعديل اتفاق الطائف بالتزامن مع استعداد السفارة السعودية آنذاك لإحياء الذكرى الثالثة والثلاثين لإبرام الاتفاق في قصر الأونيسكو.
المصدر: "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
جهة رئاسية تتواصل مع القوى السياسية وهذا ما طلبته
lebanon 24
26/09/2025 00:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من رئاسة الجامعة اللبنانية: نعمل تحت سقف القوانين
lebanon 24
26/09/2025 00:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجلسة الحكومية تحت سقف العدوان والوصاية الدولية!
lebanon 24
26/09/2025 00:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
خطة الجيش "تحت سقف عدم التصادم"
lebanon 24
26/09/2025 00:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الأمين العام

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

السعودية

الرئيسي

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:21 | 2025-09-25
16:21 | 2025-09-25
16:18 | 2025-09-25
16:08 | 2025-09-25
15:50 | 2025-09-25
15:30 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24