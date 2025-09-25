26
لبنان
مشاركة انتخابية مرتقبة لـ"تيار المستقبل" دون تحالفات
Lebanon 24
25-09-2025
|
22:35
كتب كمال ذبيان في" الديار": بدأت الاحزاب والتيارات والافراد، يتحضرون للانتخابات النيابية المقبلة، في شهر ايار المقبل، وهي ما زالت قائمة على
قانون الانتخابات
الحالي، الذي يعطي المغتربين حق الاقتراع لستة نواب منهم، ويشكل هذا الموضوع نقطة خلاف نيابية وسياسية، مع اقتراح قانون مقدم من نواب، لتكون مشاركة اقتراع الاغتراب لكل النواب، والمقيمين منهم في
لبنان
وعددهم 128، ويؤيد هذا الاقتراح كتل "اللقاء الديموقراطي" والكتائب و "الجمهورية القوية" ونواب "تغييريون" ويتحفظ عنه او يعارضه كل من "كتلة التحرير والتنمية" و"الوفاء للمقاومة" و"لبنان القوي" ونواب آخرون، مما يضع الانتخابات امام مرحلة رمادية، بين ان تحصل على القانون الحالي، او تؤجل ويمدد للمجلس الى فترة لا يمكن تحديدها.
الاستعدادات للانتخابات النيابية بدأت، وستدخل عملياً الميدان مع مطلع العام المقبل، اذا لم تحصل تطورات سياسية او عسكرية ترجئها، ويجري التطلع الى "
تيار
المستقبل
" الذي اعلن رئيسه
سعد الحريري
العزوف عن المشاركة.
الامين العام "لتيار المستقبل" احمد
الحريري
، يؤكد ان التوجه نحو المشاركة في الانتخابات النيابية قد اتخذ، وهو وفي زياراته وجولاته في المناطق، يضع مسؤولي "تيار المستقبل"، بان يحركوا "الماكينات
الانتخابية
"، وان القرار الاخير هو لرئيس
التيار
. ويكشف احمد الحريري لمن يلتقيهم ان "تيار المستقبل" سيشارك في الانتخابات بلوائح مستقلة يشكلها هو، ولن يتحالف مع اي طرف سياسي، سواء كان حليفاً او غير حليف، وهذا اختبار "لقوة المستقبل وحضوره".
ولا يعتبر احمد الحريري ان المشاركة في الانتخابات هي تحد لاحد، لا سيما
السعودية
التي لا يمكن انكار فضلها على
رفيق الحريري
، ولا على ما قدمته للبنان من مكرمات سياسية ومالية.
سلام يعتكف بعد "موقعة صخرة الروشة" فهل يتعلّق عمل الحكومة دون استقالة؟
Lebanon 24
سلام يعتكف بعد "موقعة صخرة الروشة" فهل يتعلّق عمل الحكومة دون استقالة؟
01:00 | 2025-09-26
26/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع العشائر العربية يتوجه إلى سلام بهذا البيان
Lebanon 24
تجمع العشائر العربية يتوجه إلى سلام بهذا البيان
00:35 | 2025-09-26
26/09/2025 12:35:38
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم.. حركة مرور كثيفة على هذه الطرقات
Lebanon 24
صباح اليوم.. حركة مرور كثيفة على هذه الطرقات
00:33 | 2025-09-26
26/09/2025 12:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار.. غياب أي اعتداء اسرائيلي!
Lebanon 24
للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار.. غياب أي اعتداء اسرائيلي!
23:55 | 2025-09-25
25/09/2025 11:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا حماسة سورية لترسيم الحدود وإعادة النازحين
Lebanon 24
لا حماسة سورية لترسيم الحدود وإعادة النازحين
22:52 | 2025-09-25
25/09/2025 10:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
