Advertisement

لبنان

مشاركة انتخابية مرتقبة لـ"تيار المستقبل" دون تحالفات

Lebanon 24
25-09-2025 | 22:35
A-
A+
Doc-P-1421640-638944618746627794.png
Doc-P-1421640-638944618746627794.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب كمال ذبيان في" الديار": بدأت الاحزاب والتيارات والافراد، يتحضرون للانتخابات النيابية المقبلة، في شهر ايار المقبل، وهي ما زالت قائمة على قانون الانتخابات الحالي، الذي يعطي المغتربين حق الاقتراع لستة نواب منهم، ويشكل هذا الموضوع نقطة خلاف نيابية وسياسية، مع اقتراح قانون مقدم من نواب، لتكون مشاركة اقتراع الاغتراب لكل النواب، والمقيمين منهم في لبنان وعددهم 128، ويؤيد هذا الاقتراح كتل "اللقاء الديموقراطي" والكتائب و "الجمهورية القوية" ونواب "تغييريون" ويتحفظ عنه او يعارضه كل من "كتلة التحرير والتنمية" و"الوفاء للمقاومة" و"لبنان القوي" ونواب آخرون، مما يضع الانتخابات امام مرحلة رمادية، بين ان تحصل على القانون الحالي، او تؤجل ويمدد للمجلس الى فترة لا يمكن تحديدها.
Advertisement

الاستعدادات للانتخابات النيابية بدأت، وستدخل عملياً الميدان مع مطلع العام المقبل، اذا لم تحصل تطورات سياسية او عسكرية ترجئها، ويجري التطلع الى "تيار المستقبل" الذي اعلن رئيسه سعد الحريري العزوف عن المشاركة.

الامين العام "لتيار المستقبل" احمد الحريري، يؤكد ان التوجه نحو المشاركة في الانتخابات النيابية قد اتخذ، وهو وفي زياراته وجولاته في المناطق، يضع مسؤولي "تيار المستقبل"، بان يحركوا "الماكينات الانتخابية"، وان القرار الاخير هو لرئيس التيار. ويكشف احمد الحريري لمن يلتقيهم ان "تيار المستقبل" سيشارك في الانتخابات بلوائح مستقلة يشكلها هو، ولن يتحالف مع اي طرف سياسي، سواء كان حليفاً او غير حليف، وهذا اختبار "لقوة المستقبل وحضوره".

ولا يعتبر احمد الحريري ان المشاركة في الانتخابات هي تحد لاحد، لا سيما السعودية التي لا يمكن انكار فضلها على رفيق الحريري، ولا على ما قدمته للبنان من مكرمات سياسية ومالية.
 
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر "لبنان24": قرار مشاركة تيار المستقبل بالإنتخابات النيابية عام 2026 بيد الرئيس سعد الحريري فقط
lebanon 24
26/09/2025 08:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عن مشاركة "المستقبل" بالانتخابات.. ماذا كشف الحريري لـ"لبنان24"؟
lebanon 24
26/09/2025 08:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستعدادات للانتخابات النيابيّة "المفصليّة" بدأت و" المستقبل" يطلق تحضيراته
lebanon 24
26/09/2025 08:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تيار المستقبل يشيد بإعلان نيويورك: لدعم فلسطين وإنهاء العدوان على غزة
lebanon 24
26/09/2025 08:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون الانتخابات

رفيق الحريري

سعد الحريري

الانتخابية

المستقبل

الجمهوري

السعودية

الحريري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2025-09-26
00:35 | 2025-09-26
00:33 | 2025-09-26
23:55 | 2025-09-25
22:52 | 2025-09-25
22:50 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24