الاستعدادات للانتخابات النيابية بدأت، وستدخل عملياً الميدان مع مطلع العام المقبل، اذا لم تحصل تطورات سياسية او عسكرية ترجئها، ويجري التطلع الى " " الذي اعلن رئيسه العزوف عن المشاركة.الامين العام "لتيار المستقبل" احمد ، يؤكد ان التوجه نحو المشاركة في الانتخابات النيابية قد اتخذ، وهو وفي زياراته وجولاته في المناطق، يضع مسؤولي "تيار المستقبل"، بان يحركوا "الماكينات "، وان القرار الاخير هو لرئيس . ويكشف احمد الحريري لمن يلتقيهم ان "تيار المستقبل" سيشارك في الانتخابات بلوائح مستقلة يشكلها هو، ولن يتحالف مع اي طرف سياسي، سواء كان حليفاً او غير حليف، وهذا اختبار "لقوة المستقبل وحضوره".ولا يعتبر احمد الحريري ان المشاركة في الانتخابات هي تحد لاحد، لا سيما التي لا يمكن انكار فضلها على ، ولا على ما قدمته للبنان من مكرمات سياسية ومالية.