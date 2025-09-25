26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تأجيل للانتخابات مرفوض "لاسباب متشابكة"
Lebanon 24
25-09-2025
|
22:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": بدأت بعض الأوساط السياسية تتداول في إمكان تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، لكن هناك في المقابل من يجزم بأنّ الانتخابات حاصلة في موعدها.ثنائي «
حزب الله
» وحركة «أمل » يجد في الانتخابات المقبلة مناسبة لإعادة تثبيت حضوره وتمثيله داخل الطائفة
الشيعية
، ولتأكيد جماهيريته الكاسحة والالتفاف الشعبي حول خياراته الاستراتيجية، رداً على ترويج معارضيه في الداخل والخارج بأنّه أصبح مهزوماً وضعيفاً. ثم إنّ رئيس الجمهورية العمادجوزاف الذي أصرّ على إجراء
الانتخابات البلدية
الأخيرة، لن يقبل بالتأكيد «تشويه » عهده بالتمديد للمجلس الحالي وتأجيل الانتخابات، في اعتبار أنّ منشأن مثل هذا الامر أن يشكّل ضربة قوية للعهد ولصدقية الشعارات التي رفعها منذ ولادته. وإلى جانب الاعتبارات المحلية، يصرّ الخارج بدوره على حصول الانتخابات في موعدها الدستوري، وليس خافياً في هذا السياق، انّه يضع
الدولة اللبنانية
تحت المجهر ويراقب سلوكها في الملفات كافة. كذلك، تأمل بعض الجهات الإقليمية والدولية، في أن تفرز العملية الإنتخابية توازنات سياسية ونيابية أكثر ملاءمة لحساباتها ومصالحها، وتسمح لها باستكمال الإطباق على«حزب الله » وحلفائه في الدولة. وإزاء كل هذه العوامل المتشابكة والمركّبة، من المستبعد أن يكون في مقدور أي طرف لبناني تحمّل مسؤولية إرجاء الانتخاباتوالتداعيات التي يمكن أن تترتب على ذلك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاصباني: "القوات ترفض أي تأجيل للانتخابات"
Lebanon 24
حاصباني: "القوات ترفض أي تأجيل للانتخابات"
26/09/2025 08:05:59
26/09/2025 08:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلنا بيروت": نرفض تأجيل الانتخابات ونخوضها في كل المناطق لتحصين الدولة وسيادتها
Lebanon 24
"كلنا بيروت": نرفض تأجيل الانتخابات ونخوضها في كل المناطق لتحصين الدولة وسيادتها
26/09/2025 08:05:59
26/09/2025 08:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل حسم قانون الانتخاب و" القوات" ترفض مناقشة الاقتراحات
Lebanon 24
تأجيل حسم قانون الانتخاب و" القوات" ترفض مناقشة الاقتراحات
26/09/2025 08:05:59
26/09/2025 08:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية "أهون الشرّين"؟
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية "أهون الشرّين"؟
26/09/2025 08:05:59
26/09/2025 08:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات البلدية
الدولة اللبنانية
اللبنانية
حزب الله
الجمهوري
الشيعية
جمهورية
الدستور
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلام يعتكف بعد "موقعة صخرة الروشة" فهل يتعلّق عمل الحكومة دون استقالة؟
Lebanon 24
سلام يعتكف بعد "موقعة صخرة الروشة" فهل يتعلّق عمل الحكومة دون استقالة؟
01:00 | 2025-09-26
26/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع العشائر العربية يتوجه إلى سلام بهذا البيان
Lebanon 24
تجمع العشائر العربية يتوجه إلى سلام بهذا البيان
00:35 | 2025-09-26
26/09/2025 12:35:38
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم.. حركة مرور كثيفة على هذه الطرقات
Lebanon 24
صباح اليوم.. حركة مرور كثيفة على هذه الطرقات
00:33 | 2025-09-26
26/09/2025 12:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار.. غياب أي اعتداء اسرائيلي!
Lebanon 24
للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار.. غياب أي اعتداء اسرائيلي!
23:55 | 2025-09-25
25/09/2025 11:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا حماسة سورية لترسيم الحدود وإعادة النازحين
Lebanon 24
لا حماسة سورية لترسيم الحدود وإعادة النازحين
22:52 | 2025-09-25
25/09/2025 10:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
06:56 | 2025-09-25
25/09/2025 06:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2025-09-26
سلام يعتكف بعد "موقعة صخرة الروشة" فهل يتعلّق عمل الحكومة دون استقالة؟
00:35 | 2025-09-26
تجمع العشائر العربية يتوجه إلى سلام بهذا البيان
00:33 | 2025-09-26
صباح اليوم.. حركة مرور كثيفة على هذه الطرقات
23:55 | 2025-09-25
للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار.. غياب أي اعتداء اسرائيلي!
22:52 | 2025-09-25
لا حماسة سورية لترسيم الحدود وإعادة النازحين
22:50 | 2025-09-25
هكذا هُدرت اموال المضمونين في مركز بتغرين
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 08:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 08:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 08:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24