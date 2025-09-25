Advertisement

لبنان

للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار.. غياب أي اعتداء اسرائيلي!

Lebanon 24
25-09-2025 | 23:55
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار لم يسجل أي اعتداء اسرائيلي على الأراضي اللبنانية من غارات حربية ومسيرة وقنابل صوتية وقصف مدفعي وقنابل مضيئة وحارقة.
وأشارت إلى أن الخرق الوحيد الذي حدث امس هو تحليق للطيران الحربي والمسير لفترة محدودة ببعض المناطق اللبنانية.
