26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار.. غياب أي اعتداء اسرائيلي!
Lebanon 24
25-09-2025
|
23:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
" بأنه للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار لم يسجل أي اعتداء اسرائيلي على الأراضي
اللبنانية
من غارات حربية ومسيرة وقنابل صوتية وقصف مدفعي وقنابل مضيئة وحارقة.
Advertisement
وأشارت إلى أن الخرق
الوحيد الذي
حدث امس هو تحليق للطيران الحربي والمسير لفترة محدودة ببعض المناطق اللبنانية.
مواضيع ذات صلة
كم بلغ عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ سريان "وقف اطلاق النار"؟
Lebanon 24
كم بلغ عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ سريان "وقف اطلاق النار"؟
26/09/2025 08:06:18
26/09/2025 08:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الاولى منذ سنوات.. سيناريو عسكري في شيكاغو
Lebanon 24
للمرة الاولى منذ سنوات.. سيناريو عسكري في شيكاغو
26/09/2025 08:06:18
26/09/2025 08:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة عمرو دياب تُحيي للمرة الأولى حفلا بعد نجاح أغنية "خطفوني" (فيديو)
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة عمرو دياب تُحيي للمرة الأولى حفلا بعد نجاح أغنية "خطفوني" (فيديو)
26/09/2025 08:06:18
26/09/2025 08:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: سوء التغذية تضاعف 3 مرات في قطاع غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار
Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: سوء التغذية تضاعف 3 مرات في قطاع غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار
26/09/2025 08:06:18
26/09/2025 08:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الوحيد الذي
اللبنانية
لبنان 24
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلام يعتكف بعد "موقعة صخرة الروشة" فهل يتعلّق عمل الحكومة دون استقالة؟
Lebanon 24
سلام يعتكف بعد "موقعة صخرة الروشة" فهل يتعلّق عمل الحكومة دون استقالة؟
01:00 | 2025-09-26
26/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع العشائر العربية يتوجه إلى سلام بهذا البيان
Lebanon 24
تجمع العشائر العربية يتوجه إلى سلام بهذا البيان
00:35 | 2025-09-26
26/09/2025 12:35:38
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم.. حركة مرور كثيفة على هذه الطرقات
Lebanon 24
صباح اليوم.. حركة مرور كثيفة على هذه الطرقات
00:33 | 2025-09-26
26/09/2025 12:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لا حماسة سورية لترسيم الحدود وإعادة النازحين
Lebanon 24
لا حماسة سورية لترسيم الحدود وإعادة النازحين
22:52 | 2025-09-25
25/09/2025 10:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا هُدرت اموال المضمونين في مركز بتغرين
Lebanon 24
هكذا هُدرت اموال المضمونين في مركز بتغرين
22:50 | 2025-09-25
25/09/2025 10:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
06:56 | 2025-09-25
25/09/2025 06:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2025-09-26
سلام يعتكف بعد "موقعة صخرة الروشة" فهل يتعلّق عمل الحكومة دون استقالة؟
00:35 | 2025-09-26
تجمع العشائر العربية يتوجه إلى سلام بهذا البيان
00:33 | 2025-09-26
صباح اليوم.. حركة مرور كثيفة على هذه الطرقات
22:52 | 2025-09-25
لا حماسة سورية لترسيم الحدود وإعادة النازحين
22:50 | 2025-09-25
هكذا هُدرت اموال المضمونين في مركز بتغرين
22:48 | 2025-09-25
تأجيل للانتخابات مرفوض "لاسباب متشابكة"
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 08:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 08:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 08:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24