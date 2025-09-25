للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار.. غياب أي اعتداء اسرائيلي!

Advertisement

أفادت مندوبة " " بأنه للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار لم يسجل أي اعتداء اسرائيلي على الأراضي من غارات حربية ومسيرة وقنابل صوتية وقصف مدفعي وقنابل مضيئة وحارقة.وأشارت إلى أن الخرق حدث امس هو تحليق للطيران الحربي والمسير لفترة محدودة ببعض المناطق اللبنانية.