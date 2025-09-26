Advertisement

لبنان

صباح اليوم.. حركة مرور كثيفة على هذه الطرقات

Lebanon 24
26-09-2025 | 00:33
A-
A+
Doc-P-1421675-638944690021442014.jpg
Doc-P-1421675-638944690021442014.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد بعض الطرقات اللبنانية، حركة مرور كثيفة، صباح اليوم، الجمعة.
Advertisement

وحسب غرفة التحكم المروري فإنّ حركة المرور طبيعية على مدخل بيروت الشرقي، في حين أنّ حركة المرور كثيفة من جسر برج حمود باتجاه الاشرفية.

وأشارت إلى أنّ حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية، ومن جسر خلدة باتجاه انفاق المطار، ومن الكوستا برافا حتى أول الاوزاعي.

وأضافت أن حركة المرور ناشطة من طبرجا باتجاه جونيه، وكثيفة من الضبيه حتى نهر الموت.
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية
lebanon 24
26/09/2025 10:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية-بيروت وكثيفة على طريق عام الغبيري- برج البراجنة (التحكم المروري)
lebanon 24
26/09/2025 10:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وكثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار (التحكم المروري)
lebanon 24
26/09/2025 10:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم حال الطرقات صباح اليوم!
lebanon 24
26/09/2025 10:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24

غرفة التحكم

صباح اليوم

نهر الموت

اللبنانية

برج حمود

الاوزاعي

المطار

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-09-26
02:30 | 2025-09-26
03:12 | 2025-09-26
03:10 | 2025-09-26
03:04 | 2025-09-26
03:00 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24