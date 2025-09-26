Advertisement

لبنان

سلام يعتكف بعد "موقعة صخرة الروشة" فهل يُعَلّق عمل الحكومة دون استقالة؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-09-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1421680-638944706622802650.png
Doc-P-1421680-638944706622802650.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
برزت في الافق ملامح ازمة سياسية عقب قيام "حزب الله" بتجاوز تعميم رئيس الحكومة بمنع استخدام الأملاك العامة لأغراض حزبية وسياسية، برفعه راية ترمز للحزب وصورتين للأمينين العامَّين السابقين، السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، على صخرة الروشة أمس بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهادهما.
Advertisement

واتهم  سلام "الحزب" في بيان "بالانقلاب على الالتزامات الصريحة التي نصّت على عدم إنارة صخرة الروشة مطلقاً لا من البر ولا من البحر أو من الجو، وعدم بث أي صور ضوئية عليها".

وقال سلام : اتصلتُ بوزراء الداخلية والعدل والدفاع وطلبت منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك توقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق لينالوا جزاءهم إنفاذاً للقوانين المرعيّة الإجراء".

وارفق سلام بيانه بإلغاء مواعيده في السراي الحكومي، وإبلاغ المعنيّين قراره بالاعتكاف إلى حين محاسبة المسؤولين عمّا جرى. 

وفي وقت أفادت فيه معلومات أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام" عملا على مخرج  مِن شأنه تفادي أي استفزازات لهذه الفئة أو تلك، وتفادي تعريض السلم الاهلي لأي خضّات"،
 أكدت مصادر مطلعة ل" لبنان 24" أن رئيس مجلس النواب لم يكن في أي لحظة خلال الأيام الماضية معارضًا لإقامة النشاط في الروشة، بل إن كل ما يُقال عن رفضه لهذا الحدث غير صحيح إطلاقًا.

ووفق المعلومات فان الرئيس برّي، الذي حاول في لحظة معينة القيام بوساطة هدفها تخفيف الاحتقان بين حزب الله ورئاسة الحكومة، سرعان ما انسحب من هذا المسار بعد صدور قرار رئيس الحكومة بمنع إقامة النشاط.وتؤكد المصادر أن برّي لم يُبدِ أي انزعاج من الاحتفال، بل كان موقفه منسجمًا مع إتمامه كاملاً.

 وافاد عدد من الوزراء ليلا انهم حاولوا الاتصال برئيس الحكومة نواف سلام لاستيضاحه عن موضوع قراره الغاء نشاطه في السرايا ابتداء من اليوم، ولكنهم لم يتمكنوا من التواصل معه.ووفق المعلومات، فإن الوزراء حائرون في ما اذا كانوا سيداومون في وزاراتهم اليوم  ام لا.وتضيف المعلومات ان سلام كان اتّخذ قراره بالاعتكاف بعد انتهاء احتفال الروشة، الا انه لم يبلغ الحلقة الضيقة المحيطة به الا في ساعة متأخرة من ليل امس.

ووفق مصادر "الثنائي الشيعي" فان "حزب الله" لم يكن في وارد التراجع عن اضاءة "صخرة الروشة"بصورة الشهيدين السيدين نصرالله وصفي الدين، لاسباب عديدة اهمها، ان النكد السياسي الذي مارسه الخصوم في الداخل، عبر الحملة الاعلامية المنظمة من قبل وسائل الاعلام المعادية في الداخل والخارج، او تصريحات عدد من القيادات السياسية التي حاولت ان تخلق فتنة داخلية، تجاوزت الخطوط الحمراء بعد تحولها الى سياسة رسمية للاضرار بهيبة الحزب، بعدما تبنى رئيس الحكومة نواف سلام، السردية التي تريد ان تطّيف بيروت او تجعلها حكرا على فئة دون اخرى".

مصادر سياسية متابعة" توقفت عند قرار رئيس الحكومة بالاعتكاف، معتبرة انه قرار مستغرب لان رئيس الحكومة، هو فعليا رئيس السلطة التنفيذية ويملك الصلاحيات الدستورية في اتخاذ الاجراءات المناسبة ازاء ما حصل، بدل اللجوء الى الاعتكاف الذي لا يتعدى كونه موقفا سياسيا من دون مفاعيل حقيقية".

واعتبرت الاوساط" ان قرار سلام  يعني عمليا  ان "الحزب" نجح بتعليق عمل الحكومة من دون استقالة او اعتصامات ".

في المقابل، توقفت  مصادر دبلوماسية، عند  قدرة الحكومة  على تنفيذ وعودها في ملف "حصر السلاح" من دون التوافق مع حزب الله، فاذا كانت غير قادرة على منع اضاءة "صخرة"في بيروت، فهل تستطيع ان تنفذ قرارا استراتيجيا بحجم ملف السلاح؟!" تختم المصادر.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
lebanon 24
26/09/2025 10:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة سياسية في الافق عقب "احتفال صخرة الروشة" وسلام يُلغي مواعيده في السرايا
lebanon 24
26/09/2025 10:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ مرتقب من "حزب الله" بشأن "صخرة الروشة"
lebanon 24
26/09/2025 10:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اسطفان: احتفالية صخرة الروشة "انقلاب على الدولة"
lebanon 24
26/09/2025 10:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

نبيه بري

لبنان 24

حزب الله

الثنائي

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-09-26
02:30 | 2025-09-26
03:12 | 2025-09-26
03:10 | 2025-09-26
03:04 | 2025-09-26
03:00 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24