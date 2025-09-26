Advertisement

لبنان

الداخلية انجزت "خطة اقتراع المغتربين"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-09-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1421684-638944711820173729.jpg
Doc-P-1421684-638944711820173729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت مصدر نيابي مطلِع على الحراك الخاص بالإنتخابات النيابية المقبلة  المقررة في أيار 2026 الى أن معلومات وصلته وهي دقيقة تفيد بأن فريق العمل في وزارة الداخلية أعد خطة واضحة لإقتراع المغتربين على أساس القانون الحالي، أي ستة مقاعد موزعين على القارات، ولكن دون تحديد طائفة المقعد لكل قارة.
Advertisement

المصدر تابع بأن الخطة بقيت بعيدة من التداول ووضعت في الأدراج بإنتظار بلورة الأجواء السياسية حيال الإستحقاق الإنتخابي المقبل.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح: لادراج اقتراح اقتراع المغتربين على جدول أول جلسة عامة
lebanon 24
26/09/2025 10:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخلاف على تعديل قانون الانتخاب يراوح مكانه وعقدته اقتراع المغتربين
lebanon 24
26/09/2025 10:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب انجزت تقريرها: QR code ولا مقاعد 6 للمغتربين
lebanon 24
26/09/2025 10:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأشغال تنجز إنارة نفق بحمدون ضمن خطة "لبنان على السكة"
lebanon 24
26/09/2025 10:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

وزارة الداخلية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-09-26
02:30 | 2025-09-26
03:12 | 2025-09-26
03:10 | 2025-09-26
03:04 | 2025-09-26
03:00 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24