الداخلية انجزت "خطة اقتراع المغتربين"

لفت مصدر نيابي مطلِع على الحراك الخاص بالإنتخابات النيابية المقبلة المقررة في أيار 2026 الى أن معلومات وصلته وهي دقيقة تفيد بأن فريق العمل في أعد خطة واضحة لإقتراع المغتربين على أساس القانون الحالي، أي ستة مقاعد موزعين على القارات، ولكن دون تحديد طائفة المقعد لكل قارة.المصدر تابع بأن الخطة بقيت بعيدة من التداول ووضعت في الأدراج بإنتظار بلورة الأجواء السياسية حيال الإستحقاق الإنتخابي المقبل.