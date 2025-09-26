28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في فيطرون.. البطريرك الورشا يترأس قداس تذكار القديس بيو
Lebanon 24
26-09-2025
|
01:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
بمناسبة تذكار القديس بيو، أقيم قداس في باحة دير مار ضوميط،- فيطرون، ترأس الاحتفال بالقداس النائب البطريركي العام على نيابة جونيه البطريركية، المطران يوحنا رفيق الورشا. وعاونه رئيس الدير الأب المدبّر جان مارون الهاشم ونائب رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب شربل حداد، بمشاركة لفيف من أبناء الرهبانية
المارونية
.
Advertisement
حضر القداس الأب المدبر جهاد يونس ممثلاً الرئيس العام للرهبانية المريمية الأباتي إدمون رزق، الذي تعذّر حضوره بسبب السفر، إلى جانب حشد من المؤمنين والفعاليات، من بينهم الوزير السابق فريج صابونجيان، رئيس بلدية فيطرون رامي رزق وأعضاء المجلس البلدي، المختار رودريك البريدي، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير، بالإضافة إلى شخصيات رسمية وعسكرية وإعلامية، وأحيت القداس جوقة الدير بقيادة سالم تامر والمرنمة العالمية رانيا الحاج.
وفي عظته، شدّد المطران الورشا على أهمية الصلاة والتواضع والتخلي في حياة القديس بيو، الذي يُلقّب بـ"مار شربل الغرب"، داعياً المؤمنين إلى التشبه به، مؤكداً "ضرورة عيش الحياة
المسيحية
وممارسة الأسرار، لا سيما سري التوبة والإفخارستيا". وتوجّه بالشكر إلى رئيس عام الرهبانية وأبنائها على الدعوة، متمنياً للجميع نعمة عيش القداسة على خطى القديس بيو.
وفي ختام القداس، جرى التطواف التقليدي بذخائر القديس بيو في ساحة الدير، ومن ثم بارك المطران الورشا المؤمنين الذين توافدوا من مختلف المناطق
اللبنانية
.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الورشا ترأس قداسًا في يحشوش – كسروان
Lebanon 24
الورشا ترأس قداسًا في يحشوش – كسروان
26/09/2025 10:17:12
26/09/2025 10:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي ترأس القداس الإلهي على نية البطريرك عريضة
Lebanon 24
الراعي ترأس القداس الإلهي على نية البطريرك عريضة
26/09/2025 10:17:12
26/09/2025 10:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي زار بيت ودير القديس شربل
Lebanon 24
البطريرك الراعي زار بيت ودير القديس شربل
26/09/2025 10:17:12
26/09/2025 10:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك العبسي يترأس حفل تنصيب المطران ميخائيل خليل في بعلبك
Lebanon 24
البطريرك العبسي يترأس حفل تنصيب المطران ميخائيل خليل في بعلبك
26/09/2025 10:17:12
26/09/2025 10:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
أعضاء المجلس
المارونية
نائب رئيس
اللبنانية
المسيحية
الماروني
بطريركية
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حزب الله" يسجل "نقطة ثانية" على سلام
Lebanon 24
"حزب الله" يسجل "نقطة ثانية" على سلام
03:00 | 2025-09-26
26/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أولى أمطار الخريف تكشف فضيحة التحضيرات المتأخرة
Lebanon 24
أولى أمطار الخريف تكشف فضيحة التحضيرات المتأخرة
02:30 | 2025-09-26
26/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرفاعي: الواجب يفرض علينا أن نبقى أوفياء لفلسطين
Lebanon 24
الرفاعي: الواجب يفرض علينا أن نبقى أوفياء لفلسطين
03:12 | 2025-09-26
26/09/2025 03:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيلية تستهدف السلسلة الشرقية
Lebanon 24
غارات إسرائيلية تستهدف السلسلة الشرقية
03:10 | 2025-09-26
26/09/2025 03:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزومي: بيروت اليوم رهينة بقرار "الحزب"
Lebanon 24
مخزومي: بيروت اليوم رهينة بقرار "الحزب"
03:04 | 2025-09-26
26/09/2025 03:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
06:56 | 2025-09-25
25/09/2025 06:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-09-26
"حزب الله" يسجل "نقطة ثانية" على سلام
02:30 | 2025-09-26
أولى أمطار الخريف تكشف فضيحة التحضيرات المتأخرة
03:12 | 2025-09-26
الرفاعي: الواجب يفرض علينا أن نبقى أوفياء لفلسطين
03:10 | 2025-09-26
غارات إسرائيلية تستهدف السلسلة الشرقية
03:04 | 2025-09-26
مخزومي: بيروت اليوم رهينة بقرار "الحزب"
03:00 | 2025-09-26
خلف: احتفالية صخرة الروشة تحدٍ لسلطة الدولة ويجب احترام القانون
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 10:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 10:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 10:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24