لبنان

في فيطرون.. البطريرك الورشا يترأس قداس تذكار القديس بيو

Lebanon 24
26-09-2025 | 01:19
بمناسبة تذكار القديس بيو، أقيم قداس في باحة دير مار ضوميط،- فيطرون، ترأس الاحتفال بالقداس النائب البطريركي العام على نيابة جونيه البطريركية، المطران يوحنا رفيق الورشا. وعاونه رئيس الدير الأب المدبّر جان مارون الهاشم ونائب رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب شربل حداد، بمشاركة لفيف من أبناء الرهبانية المارونية.
حضر القداس الأب المدبر جهاد يونس ممثلاً الرئيس العام للرهبانية المريمية الأباتي إدمون رزق، الذي تعذّر حضوره بسبب السفر، إلى جانب حشد من المؤمنين والفعاليات، من بينهم الوزير السابق فريج صابونجيان، رئيس بلدية فيطرون رامي رزق وأعضاء المجلس البلدي، المختار رودريك البريدي، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير، بالإضافة إلى شخصيات رسمية وعسكرية وإعلامية، وأحيت القداس جوقة الدير بقيادة سالم تامر والمرنمة العالمية رانيا الحاج.

وفي عظته، شدّد المطران الورشا على أهمية الصلاة والتواضع والتخلي في حياة القديس بيو، الذي يُلقّب بـ"مار شربل الغرب"، داعياً المؤمنين إلى التشبه به، مؤكداً "ضرورة عيش الحياة المسيحية وممارسة الأسرار، لا سيما سري التوبة والإفخارستيا". وتوجّه بالشكر إلى رئيس عام الرهبانية وأبنائها على الدعوة، متمنياً للجميع نعمة عيش القداسة على خطى القديس بيو.

وفي ختام القداس، جرى التطواف التقليدي بذخائر القديس بيو في ساحة الدير، ومن ثم بارك المطران الورشا المؤمنين الذين توافدوا من مختلف المناطق اللبنانية.

(الوكالة الوطنية)
