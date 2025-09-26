سردينيا تحتضن مهرجان المتوسط.. منصة للتعاون الأخضر والثقافي

Advertisement

يشارك وفد من جمعية الصحافة الأجنبية بمشاركة " "، يمثلها طلال خريس، في مهرجان المتوسط (Med Fest 2025) الذي تستضيفه محافظة أولبيا بجزيرة سردينيا بين 25 و28 أيلول الجاري.وتصدرت الصحف الإيطالية تغطية اليوم الثاني للحدث، مشيرة إلى أن أولبيا باتت قلباً نابضاً في البحر الأبيض المتوسط. واعتبرت جريدة ماسيجيرو أن المهرجان "أكثر من مجرد معرض تجاري"، فهو منصة استراتيجية تركز على الأعمال والسياحة المستدامة والطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي والتعاون بين شعوب المتوسط.الحدث ركّز في يومه الثاني على خصوصية الدول المطلة على المتوسط وتحدياتها المشتركة: التحول الأخضر والرقمي، حماية التنوع البيولوجي، الطاقة المتجددة، التعاون الثقافي، والسياحة المسؤولة. وأشارت وكالة أسكا الإيطالية إلى أن المهرجان "يجمع المؤسسات الصناعية، والأوساط العلمية، والشركات، والمجتمع المدني في سردينيا، ليؤكد دور المتوسط كمختبر للحلول المستدامة والدبلوماسية بين الشعوب".البرنامج، برعاية منطقة سردينيا المتمتعة بالحكم الذاتي ووزارة السياحة والحرف والتجارة وبلدية أولبيا، ضم أكثر من عشر جلسات نقاش تناولت قضايا الصحة الواحدة والعالمية، الحفاظ على التنوع البيولوجي، الابتكار الرقمي والروبوتات، مجتمعات الطاقة المتجددة، التسويق الإقليمي (MED في إيطاليا)، السياحة والممرات الزرقاء لحماية الحيوانات البحرية، وسياسات التماسك لتسريع التحول الأخضر والرقمي.كما استعرض المشاركون أفضل الممارسات من المجلس الوطني للبحوث (CNR)، والمركز الوطني لمستقبل التنوع البيولوجي (NBFC)، والصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، إضافة إلى قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، عبر جلسات مباشرة واتصالات دولية.افتُتح المؤتمر الصحافي للنسخة الثانية من المهرجان بكلمات لوزير الصحة أورازيو سكيلاتشي، ووزير الحماية المدنية والسياسات البحرية نيلو موسوميتشي، ووزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيتشيتو فراتين، في قاعة المؤتمرات بالمتحف الأثري في أولبيا. كما تحدث عمدة أولبيا سيتيمو نيتزي، ونائب رئيس منطقة سردينيا جوزيبي ميلوني، ومستشار السياحة والحرف والتجارة فرانكو كوكوريدو، والمدير العام لوزارة السياحة فرانشيسكو فيليشي.رئيس المهرجان جوزيبي ليغوريو شدد على النمو السريع للمهرجان: "نحن في نسختنا الثانية فقط، وقد حققنا الكثير. نركز على الأجيال الجديدة، رواد التغيير الحقيقيين، عبر مشاريع مثل Med Young بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات والشركات. نريد أن يصبح المهرجان تجربة أصيلة ومشتركة، لبناء مجتمع متوسطي يتطلع إلى مستقبل مستدام وشامل".من جانبها، أوضحت دانييلا روبولو، نائبة رئيس MEDFEST ورئيسة التنمية المستدامة في CNH، أن أبرز ابتكارات العام الحالي تتمثل في تعزيز دور الشباب من خلال مشروع MEDYOUNG، والانفتاح على عالم الأعمال عبر مركز MEDFEST للأعمال الذي يشهد أكثر من 650 اجتماعاً بين أكثر من 50 مشترياً دولياً. كما أشارت إلى التعاون المستمر مع المجلس الوطني للبحوث والصندوق العالمي للطبيعة، مع فعاليات علمية كجولة تلسكوب أينشتاين.طلال خريس، ممثل "الوكالة "، ألقى كلمة تناول فيها أهمية التعاون بين البلديات لحماية البيئة والغابات، مؤكداً أن "البلديات الإيطالية تمتلك خبرة كبيرة في مكافحة الحرائق والحفاظ على الغابات، ويمكنها أن تتعاون مع البلديات لتحقيق مشاريع بيئية مشتركة".