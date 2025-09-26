Advertisement

لبنان

المتمولون مجدداً على لوائح "التيار"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
26-09-2025
بدأ "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل العمل على وضع تصور أولي لأسماء المرشحين الجدد الذين سيخوضون الانتخابات النيابية المقبلة تحت رايته.
ويُلاحظ في هذا السياق أن "التيار" يواصل اعتماد نهج إبراز شخصيات جديدة من أصحاب رؤوس الأموال والمتموّلين، ومنحهم دعمًا حزبيًا وسياسيًا واسعًا بهدف تعزيز فرصهم في الفوز.

وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن سعي باسيل لإعادة تشكيل الكتلة النيابية للتيار وتجديد حضورها في مختلف الدوائر، في ظل المنافسة الحادة المتوقعة على الساحة المسيحية

ويعوّل التيار على هذه التركيبة الجديدة لضمان موقع قوي في البرلمان المقبل ومواجهة خصومه السياسيين بفعالية أكبر.
المصدر: خاص لبنان24
