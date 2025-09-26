المتمولون مجدداً على لوائح "التيار"

Advertisement

بدأ " " برئاسة العمل على وضع تصور أولي لأسماء المرشحين الجدد الذين سيخوضون الانتخابات النيابية المقبلة تحت رايته.ويُلاحظ في هذا السياق أن " " يواصل اعتماد نهج إبراز شخصيات جديدة من أصحاب رؤوس الأموال والمتموّلين، ومنحهم دعمًا حزبيًا وسياسيًا واسعًا بهدف تعزيز فرصهم في الفوز.وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن سعي لإعادة تشكيل الكتلة النيابية للتيار وتجديد حضورها في مختلف الدوائر، في ظل المنافسة الحادة المتوقعة على الساحة .ويعوّل التيار على هذه التركيبة الجديدة لضمان موقع قوي في المقبل ومواجهة خصومه السياسيين بفعالية أكبر.