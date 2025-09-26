Advertisement

لبنان

وهاب بمنشور جديد: نبهناكم أكثر من مره

Lebanon 24
26-09-2025 | 02:07
كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على "أكس": "لم أفهم ماذا تستفيدون من الإستمرار في تحدي الشيعة ؟ نبهناكم أكثر من مره. إخرجوا من الأحقاد ستأخذونا الى المجهول".
وئام وهاب

رئيس حزب

الشيعة

وهاب

