"حزب الله" يسجل "نقطة ثانية" على سلام

فبعد أن نجح "الحزب" في دفع الحكومة إلى قراراتها المتعلقة بنزع السلاح خلال جلسة الخامس من أيلول، عاد يوم أمس ليفرض أمرًا واقعًا جديدًا من خلال تنظيم احتفاله أمام صخرة الروشة، رغم إعلان رئيس الحكومة رفضه العلني لإقامة هذا النشاط.هذا التطور لم يكن مجرد تفصيل بروتوكولي أو فعالية ميدانية عابرة، بل يعكس تغيّرًا في ميزان القوى على الساحة . فالحكومة التي جاءت "بأجندة" واضحة في أعقاب الحرب الأخيرة، وكانت في الاشهر الاولى قادرة على فرض قواعد جديدة للعبة الداخلية، بدأت تصطدم تدريجيًا بجدران التوازنات الطائفية والمذهبية والسياسية التي تحكم منذ تأسيسه. هذه التوازنات لا تزال حتى اليوم تمثل عائقًا أمام أي مشروع يتجاهل الوقائع الداخلية العميقة، وهي تفرض على السلطة أن تدرك حدود قدرتها على المواجهة مع قوة سياسية وشعبية بحجم "حزب الله".في المقابل، يظهر "الحزب" وكأنه في مرحلة استعادة للثقة بالنفس بعد الخسائر والصدمات التي تعرّض لها خلال الحرب الإسـرائيلية الأخيرة. فبدل أن تؤدي نتائج تلك الحرب إلى إضعافه أو دفعه نحو تقديم تنازلات إضافية في الداخل، عاد ليظهر بعض القوة، ويعمل على ترتيب أولوياته الداخلية واتجه إلى التشدد أكثر في مقاربة الملفات اللبنانية. ومن الواضح أن الحزب بات يتعامل مع الشأن الداخلي على قاعدة أن زمن التنازلات قد انتهى، وأن عليه أن يعيد تثبيت حضوره وهيبته في الداخل، سواء عبر فرض إيقاعه السياسي أو عبر إظهار قدرته على الحشد والتنظيم في الميدان.ويبدو أن هذا الصعود التدريجي في الأداء السياسي والتنظيمي يرتبط أيضًا براحة متزايدة يشعر بها "الحزب" في بنيته الداخلية. فالوضع التنظيمي أكثر تماسكًا، والوضع الأمني ، والقدرات العسكرية في حالة جيدة، حتى أن الوضع المالي يشهد نوعًا من الاستقرار النسبي قياسًا بالمراحل السابقة. هذه العناصر مجتمعة تمنحه هامشًا أوسع للتحرك وتزيد من ثقته في مواجهة خصومه السياسيين.وبذلك، فإن ما حدث في الروشة ليس مجرد تحدٍّ لرئيس الحكومة، بل رسالة سياسية بليغة مفادها أن "حزب الله" لا يزال الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية، وأن أي سلطة مهما كانت خلفياتها أو دعمها الخارجي، ستجد نفسها عاجزة عن تجاوز حقائق التوازنات..