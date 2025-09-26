Advertisement

في معراب.. اجتماع جعجع مع المجالس البلدية والاختيارية

Lebanon 24
26-09-2025 | 02:30
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع وفدًا من المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة، في المقر العام للحزب في معراب، حيث التقى مجلس بلدية عين ابل، برئاسة ايوب خريش، ونائبه ايمن بركات، في حضور منسق "القوات" في المنطقة جوزف سليمان ورئيس المركز شادي حداد.
وتناول اجتماع جعجع مع الوفد البحث في التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها.
