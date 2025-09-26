Advertisement

لبنان

مرفأ بيروت يسجّل رقماً قياسياً عالمياً جديداً.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-09-2025 | 02:42
أصدرت إدارة واستثمار مرفأ بيروت بياناً اليوم الجمعة يكشف عن التصنيف الأخير للمرفأ حسب تقرير البنك الدولي لعام 2024، حيث احتل المرتبة 54 عالمياً، وفقاً لمؤشر أداء موانىء الحاويات، معززاً موقعه بين أهم الموانئ العالمية من حيث الكفاءة والتطور اللوجستي.
ووفق اليبيان، يظهر هذا التقرير التقدم المستمر في مسيرة مرفأ بيروت نحو تحسين أدائه وتقديم خدمات متميزة لشركائه والعملاء. ففي عام 2023 كان المرفأ في المرتبة 81، بينما كان في عام 2022 في المرتبة 323، ما يعكس تحسناً كبيراً خلال السنوات الأخيرة. 

وختم البيان أن هذا التقرير "يُبرز قدرة مرفأ بيروت على التقدم عالمياً، مع تعزيز حركة التجارة ودوره في دعم الاقتصاد الوطني".
